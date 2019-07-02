​Z Raporu'nun Temmuz sayısı bayilerde: Teknolojik Soğuk Savaş

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süren ticaret savaşlarında cephe üzerine cephe açılıyor. Tarım ürünleriyle başlayan, sanayi ve teknoloji ürünleriyle süren gerilimlere en son ‘nadir elemetler’ hamlesi eklendi.

Türkiye’nin yeni ekonomi dergisi Z Raporu, Temmuz sayısında, G20 toplantıları öncesinde gündeme gelen ‘ateşkese’ rağmen tam gaz süren ticaret savaşlarının, küresel ekonomide oluşturduğu tahribatı ve savaşın teknoloji cephesini ‘Teknolojik soğuk savaş’ başlığıyla kapak dosyasına taşıdı.

5G HAKİMİYET KAVGASININ SİMGESİ HUWAEI

Seçildiği günden bu yana Çin’in ABD ile olan ticaretinde kur manipülasyonu başta olmak çeşitli şekillerde haksız rekabet yürüttüğünü ve bunun ABD ekonomisine zarar verdiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşında, henüz tüm silahlar çekilmedi. İki ülke arasındaki gerilimin yeni cephesi teknoloji sahasında açıldı.

Çin’den gelen ürünlere uygulanan ek tarifelerle gümrük vergisini artırıp ticaret savaşını körükleyen ABD’nin son hamlesi, 5G’deki hakimiyet kavgasının simgesi olan Huawei üzerinden devreye sokuldu. Korumacılık bariyerlerine bugüne kadar yeterli karşılık veremeyen Çin ise bu kez, nadir elementler silahıyla cevap vermeye hazırlanıyor. Zira ABD, nadir maden ihtiyacının yüzde 80’ini Çin’den ithal ediyor. Açmaz içindeki ABD’nin bu kez işi zor görünüyor. Kârlılıkları düşen ABD’li dev şirketler, Trump’a uyarı içeren mektuplar gönderiyor.

DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE DE VAR

Bölgesel ve küresel güçler, zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine ev sahipliği yapan Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini artırmaya başladı. Havzadaki yaklaşık 10 trilyon metreküplük doğalgaz rezervleri, küresel güçlerin iştahını kabartıyor. Son dönemlerde, bölgede hak sahibi olan Türkiye’yi dışlayan girişimlerin olması, karşılık bulmaya başladı. Geçtiğimiz ay, ikinci sondaj gemimiz Yavuz da Akdeniz’e yollandı.

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Türkiye, TPAO aracılığıyla, kendi kıta sahanlığı içinde ve KKTC'nin ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürürken, Kıbrıs’ı çevreleyen zengin enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda çözüm önerileri de sunuyor. Son gelişmeler ve sunulan önerilerin detayları, Z Raporu’nda geniş bir şekilde ele alınıyor.

ŞAKAYDI GERÇEK OLDU: KOMEDİ İKTİDARDA!

Dünyanın çeşitli ülkelerinde komedyenlikten gelen isimler, iktidar koltuklarına oturmaya başladı. İtalya, İzlanda, Guatemala, Slovenya ve en son Ukrayna'da sandıktan komedyen liderler çıktı. Peki, bu neye işaret ediyor?

Seçimleri komedyenlerin kazanması, dünya siyasetinin enteresan bir dip dalga ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 'Komedyenden siyasetçi olur mu?' sorusuna cevap arayan bazı analistler, küresel ekonomik ve teknolojik değişimin büyük bir belirsizlik yarattığı bir zamanda, seçmenlerin sadece mizaha değil, gerçekçi olmayan vaatler sunan ve fayda olarak sadece iyi hissettiren liderlere yönelmesini, anlaşılır bir durum olarak yorumluyor. Z Raporu'ndaki analizi keyifle okuyacaksınız.

GÜÇLÜ KALEMLER Z RAPORU’NDA YAZIYOR

Türkiye’nin en deneyimli kalem ekibi, Z Raporu’nun Temmuz sayısında da güçlü analiz ve yorumlarıyla yer alıyor. Derginin son sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin farklı bakış açıları sunuyorlar.