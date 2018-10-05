Zam geri çekildi vatandaşın yüzü güldü

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin, 3 Eylül'de yaptığı toplantıda 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruş olarak belirlenirken dün Bursa Valiliğinin açıklamasında, 250 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satışının devamına karar verildiği bildirildi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kentte ekmeğe yapılan zammın geri çekilmesinin tüketiciler açısından sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

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Yaptıkları açıklamaların ve çağrıların ilgililer tarafından dikkate alınmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin sesi duyuldu. Tüketiciler en azından ekmek zammının geri çekilmesiyle bir nebze olsun rahatladı. Tüketicinin ekonomik çıkarlarının mülki amirlerce korunması gerekir. Bursa Valiliğinin ve diğer ilgili birimlerin tüketicinin sesini duyması ve tüketiciden yana karar alarak uygulamaya koymuş olması çok güzel bir gelişme. Bursa Valiliğine ve diğer ilgililere çok teşekkür ederiz. Bu kararla en pahalı ekmeği Bursalı tüketmeyecek."