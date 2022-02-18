Ekonomi Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı Son başvuru tarihi 15 Haziran
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı: Son başvuru tarihi 15 Haziran

Türkiye Sigorta Birliği, sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken alacaklardan zaman aşımına uğrayacaklara ilişkin duyuru yayınladı. Kurumdan yapılan açıklamada zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak, alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacağın Güvence Hesabı'na devredileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı: Son başvuru tarihi 15 Haziran
Foto/arşiv

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Birliği Üyesi sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat tutarlarından zaman aşımına uğrayanlar, aşağıda unvanları belirtilen kurum ve kuruluşların web adresleri üzerinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sorguya hazır tutulacaktır.

T.C. kimlik numarası bilinmeyen kişiler için adı, soyadı ve doğum tarihi ile alacağın bulunduğu şirket bazında sorgu yapılabileceği gibi, tüm şirketler nezdinde zaman aşımına uğrayan alacak bilgilerinin toplandığı Güvence Hesabı web sitesi üzerinden de genel sorgu yapılabilmektedir.

SON TARİH 15 HAZİRAN

Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak, alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacağın Güvence Hesabı'na devredileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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