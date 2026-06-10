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Ekonomi
Zarardan zirveye: KKTC'nin 'milyarlık kapısı' Yeni Ercan Havalimanı ülkenin geleceğini inşa ediyor

Zarardan zirveye: KKTC'nin 'milyarlık kapısı' Yeni Ercan Havalimanı ülkenin geleceğini inşa ediyor

18:3010/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu hedefiyle kapasitesini büyütüyor.
Yeni Ercan Havalimanı 10 milyon yolcu hedefiyle kapasitesini büyütüyor.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilen Yeni Ercan Havalimanı'nı ülke tarihinin en önemli projelerinden biri olarak nitelendirdi. Bir dönem zarar eden yapısından çıkarak "zarardan zirveye" yükseldiği belirtilen havalimanı, devlet katkısı ve yolcu garantisi olmadan inşa edilmesine rağmen ekonomiye sağladığı katkı ve artan yolcu kapasitesiyle KKTC'nin kalkınma hedeflerinde önemli bir konuma ulaştı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaklaşık 1 milyar euro yatırım değeriyle hayata geçirilen Yeni Ercan Havalimanı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.


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Ekonomi
10 Haziran, Çarşamba

Turizmin, ticaretin ve istihdamın lokomotifi

Herhangi bir devlet katkısı veya yolcu garantisi olmaksızın Taşyapı’nın öz kaynaklarıyla inşa edilen Yeni Ercan Havalimanı, rekor seviyelere ulaşan ciro payı ödemeleriyle KKTC ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Akdeniz’in en yüksek yolcu kapasiteli havalimanlarından biri olan tesis, 10 milyon yolcu hedefi doğrultusunda turizmin, ticaretin ve istihdamın önemli lokomotiflerinden biri olmayı sürdürmektedir.

Taşyapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı

Dünyadaki baskıya rağmen yeniden inşa edildi

Yeni Ercan Havalimanı, yalnızca bir ulaşım ve altyapı yatırımı değil, aynı zamanda Taşyapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın “Türkiye için KKTC vazgeçilmezdir” anlayışıyla şekillenen vizyonunun somut bir yansımasıdır. Dünyadaki siyasi ve ekonomik baskılara rağmen havalimanının yeniden inşa edilerek KKTC’ye kazandırılmasına öncülük eden Turanlı, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri ve uluslararası yatırımcıları ülkenin geleceğine katkı sunmaya davet etmektedir.

"Ada ekonomisi dönüşüm yaşayabilecek"

Turanlı’nın kamuoyuyla paylaştığı “Vizyon Kıbrıs” çalışmasında; yeşil enerji yatırımlarından modern lojistik terminallerine, yapay adalardan drone taksilere kadar birçok yenilikçi proje yer almaktadır. Kıbrıs’ın doğal zenginlikleri ile teknolojiyi buluşturarak turizm ve ekonomide yeni bir dönemin kapılarının açılabileceğini belirten Turanlı, güneş ve rüzgâr enerjisi, modern seracılık, sahil düzenlemeleri, çevreci ulaşım sistemleri ve yeni turizm yatırımlarıyla ada ekonomisinin önemli bir dönüşüm yaşayabileceğini ifade etmektedir.

Ortaya koyduğu yaklaşımın yalnızca bir yatırım projesi değil, aynı zamanda ortak bir kalkınma çağrısı olduğunu vurgulayan Turanlı, KKTC’nin bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek uluslararası ölçekte tanınan bir cazibe merkezi haline gelebileceğine dikkat çekmektedir.


#Yeni Ercan Havalimanı
#KKTC
#KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
#Erhan Arıklı
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