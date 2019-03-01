Ekonomi Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredileri faiz oranlarını indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerini kaça indirdi?

Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredileri faiz oranlarını indirdi

Vakıfbank ve Türkiye Ekonomi Bankası'nın ardından Ziraat Bankası da faizleri indirdiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada konutta kredi faiz oranlarının yüzde 1,28'e, ihtiyaç da ise yüzde 1,53'e indirildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka, ülkeye katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunuyor. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran ZiraatBankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaştı.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini, uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürüyor.

  • Banka, bir yandan konut üreticisi firmalar ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşların mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlıyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart'tan itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1,28'e indirdi.
  • Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1,53'e düşürdü.

Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlara gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacak.

Konut kredisi faizlerini düşürdü
EKONOMİ
Konut kredisi faizlerini düşürdü

VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
EKONOMİ
VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi

Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​KOBİ'lere yönelik ikinci paket 25 milyar TL tutarında.
İlk kez açıkladı

İlk kez açıkladı

Soylu, Erdoğan'a gelen telefonu ve ardından yaşananları anlattı.
HavacılaraFETÖ operasyonu

HavacılaraFETÖ operasyonu

​Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonda gözaltılar var.
CHPli Başkandanvatandaşa azar

CHPli Başkandanvatandaşa azar

"Oy yoksa hizmet de yok" diye vatandaşa bağırdı.
Buzdolabı dolu olmalı

Buzdolabı dolu olmalı

"Roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa hepsi boştur."
İki maçı kaldı

İki maçı kaldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu için kritik süreç.
Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

​Konut ve ihtiyaç kredilerinde faizler düşüyor.
Başına ödül kondu

Başına ödül kondu

Ladin'in oğlu için ABD devrede.
CHPninpsikolojisi bozuldu

CHPninpsikolojisi bozuldu

​Parti içi kavgalardan kurtulamayan CHP, çareyi psikologlarda arıyor.
Erdoğanarabulucu olsun

Erdoğanarabulucu olsun

​Asya'nın iki nükleer gücü savaşın eşiğine gelirken İslamabad'dan önemli bir teklif geldi.
Sigara paketineyeni düzenleme

Sigara paketineyeni düzenleme

Üretim ve paketlenmesinde standartlar belirlendi.
İsrail savaşsuçu işledi

İsrail savaşsuçu işledi

​BM raporunda, İsrail askerlerinin kasten ateş açarak 189 Filistinliyi öldürdüğü vurgulandı.
ABD Geziyiböyle yönetti

ABD Geziyiböyle yönetti

​Gezi iddianamesinde Osman Kavala'nın ilginç temasları yer aldı.
Trendeninen iflah olmadı

Trendeninen iflah olmadı

​AK Parti ile yola çıkan ancak daha sonra yollarını ayıranların hesapları tutmadı.
Kahraman ilçeye15 Temmuz meydanı

Kahraman ilçeye15 Temmuz meydanı

​AK Parti'nin Kahramankazan adayı Serhat Oğuz, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
İstanbula3 yeni otogar

İstanbula3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.