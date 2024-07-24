Ziraat Bankası uluslararası hizmet ağını genişletmeye devam ediyor

Faaliyet gösterdiği ülkelerde etkinliğini daha da arttıran ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşma yönündeki çalışmalarına hızla devam eden Ziraat Bankası, Mısır Temsilcilik Ofisi ile 19 ülke 122 noktada global bir banka olarak faaliyetlerini sürdürecek. Ziraat Finans Grubu olarak dış ticaretin finansmanında etkinliği artırma stratejileri doğrultusunda önümüzdeki dönemde de uluslararası alanda derinleşme ve yaygınlaşma yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edecek.