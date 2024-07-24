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Ekonomi

Ziraat Bankası uluslararası hizmet ağını genişletmeye devam ediyor

Yurtdışında da hizmet ağı en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor. Yakın zaman önce Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) faaliyet göstermek için lisans alan Banka, Mısır Merkez Bankası’ndan Temsilcilik Ofisi statüsünde faaliyet onayı aldı.

14:24 - 24/07/2024 Çarşamba
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Ziraat Bankası Mısır Temsilciliği faaliyetlerine başladı.
Ziraat Bankası Mısır Temsilciliği faaliyetlerine başladı.

Kahire şehrinde faaliyete başlayan temsilcilik, müşteriler ile muhabir bankaları arasında koordinasyonu sağlayarak, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefleniyor.

Faaliyet gösterdiği ülkelerde etkinliğini daha da arttıran ve yeni coğrafyalarda yaygınlaşma yönündeki çalışmalarına hızla devam eden Ziraat Bankası, Mısır Temsilcilik Ofisi ile 19 ülke 122 noktada global bir banka olarak faaliyetlerini sürdürecek. Ziraat Finans Grubu olarak dış ticaretin finansmanında etkinliği artırma stratejileri doğrultusunda önümüzdeki dönemde de uluslararası alanda derinleşme ve yaygınlaşma yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edecek.


#Ziraat Bankası
#Mısır Merkez Bankası
#Kahire
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