Ziraat Bankasından 'zarar' iddialarına yalanlama: Kar eden bankalar arasındayız

Ziraat Bankasından yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankanın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı.
'Zarar' iddialarına yalanlama: Kar eden bankalar arasındayız
Bankanın, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürdüğü ve mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Açıklamada, 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankasının bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.