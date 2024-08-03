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Ekonomi

Ziraat Bankasından 'zarar' iddialarına yalanlama: Kar eden bankalar arasındayız

Ziraat Bankası, son dönemde zarar ettiklerine ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır." denildi.

21:42 - 3/08/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ziraat Bankasından yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankanın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı hatırlatıldı.

'Zarar' iddialarına yalanlama: Kar eden bankalar arasındayız

Bankanın, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürdüğü ve mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankasının bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.




#Ziraat Bankası
#Zarar
#Kar
#Yalanlama
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