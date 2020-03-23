Ziraat ve Vakıf Katılım da destek paketleri açıkladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası'nın koronavirüs sonrası ödeme zorluğu çeken müşterilerine yönelik destek paketleri açıklamasının ardından katılım bankaları da harekete geçti.

Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle attığı yeni destek adımlarını açıkladı.

12 AYA KADAR YAPILANDIRMA İMKANI

Ziraat Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamada, salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilendi.

Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyulan hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğu vurgulanan açıklamada, devletin ve milletin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan önlemlerle mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olunacağı aktarılarak, "Üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmanın, ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olduğu inancındayız. Bu hedef doğrultusunda bankamız şubeleri 09.00 - 17.00 saatlerinde müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu yaklaşımla "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin uygulanmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek. Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek. Personel maaşlarını bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek. Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak."

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Açıklamada, söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren uygulamaya alındığı bilgisi verildi.

5 MADDELİK DESTEK PAKETİ

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) tavsiye kararları doğrultusunda Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram GÖKTAŞ, “Dünya büyük bir salgın tehlikesi altında ve zor günlerden geçiyoruz. Sosyal adalet ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi temel felsefeleri arasında kabul eden Katılım Finans Sistemi, bu süreçte üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Biz de Vakıf Katılım olarak taşın altına elimizi koyduk. Kurulduğumuz günden itibaren her zaman toplumumuzun yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hem ekonomimize hem de toplumumuza faydalı olmak ve süreci en az hasarla kapatmak adına bir finansal destek paketi geliştirdik. Bundan sonra da aynı sorumluluk ve bilinç ile hareket edeceğimizi belirterek salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

Kullandırılan fonların vadelerinin ertelenmesinden, mevcut fon kullandırımlarının yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle:

Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerimizin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanması,

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İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

Kurumumuzdan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılması;

Firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

Diğer taraftan, müşterilerimiz, Mobil Şube, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM’ler üzerinden finansal işlemlerini rahatça ve evlerinden çıkmadan gerçekleştirebilirler. Bu kanallardan yapılamayan işlemler için Vakıf Katılım şubeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecektir.

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