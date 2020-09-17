Deniz piyadeleri için üretilen ZAHA testleri başarıyla geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan ZAHA Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı." bilgisini verdi.

OYNAT 03:46 Operasyonların gizli kahramanı: Düşmanı kör edip hedef haline getiriyor Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen araçların yanında teknolojik harp sistemleri de dikkat çekiyor. Düşmanın gözünü kör edip adeta felç bırakan sistemler sahada da operasyonların kaderini değiştiriyor. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu KORAL. Diğer bir adıyla Elektronik Taaruz Sistemi..



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Zırhlı Amfibi Hücum Aracı.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.