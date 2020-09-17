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Ekonomi Deniz piyadeleri için üretilen ZAHA testleri başarıyla geçti
SAVUNMA SANAYİ

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA düzeltme testlerini geçti

Deniz piyadeleri için üretilen ZAHA testleri başarıyla geçti

Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nda çok kritik bir adım daha aşıldı. Zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda kendini düzeltebilen araç yapılan testleri başarıyla geçti.

Haber Merkezi AA
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan ZAHA Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Demir, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı." bilgisini verdi.

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Zırhlı Amfibi Hücum Aracı.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 'ZAHA' denizde şov yaptı: Kendini düzeltme testini başarıyla geçti
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Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 'ZAHA' denizde şov yaptı: Kendini düzeltme testini başarıyla geçti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir twitter hesabı üzerinden denizde de hareket edebilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı 'ZAHA' nın kendini düzeltme testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu. Demir paylaşımında, ''Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - #ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı'' ifadeleriyle testin görüntülerini paylaştı.


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