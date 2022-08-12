Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

3 GÜNDEN 30 GÜNE KADAR CEZA

Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.

Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve alınan tedbir kararını, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak resmî internet sitesinde ilan edebilecek.

REKLAM

AZAMİ PRİM TUTARLARINDA ARTIŞ

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak.

Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak.

SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim artırım oranı; otomobil ve kamyonette yüzde 20’ye, motosiklette yüzde 25’e kadar çıkabilecek.

REKLAM

Tablo kapsamında ayrıca, özel kullanım azami prim artırım oranı; çekiciler için yüzde 2.50, iş makineleri için yüzde 7.50, römorklar için yüzde 25.00, tankerler için de yüzde 10.00 olarak tespit edildi.

Tüzel kullanım azami prim artırım oranları; minibüs, otobüs, özel amaçlı araç ve tarım makineleri için yüzde 2.50 kamyon ve çekiciler için yüzde 5.00 olarak uygulanabilecek.

HASAR VE HASARSIZLIK ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ekine göre hasarsızlık prim oranları da düşürüldü.

7. basamak için yüzde 45’ten yüzde 42’ye, 6. basamak için yüzde 30’dan yüzde 22’ye, 5. basamak için yüzde 15’ten yüzde 10 düşürülürken, hasar durumunda prim artırım oranlarında da düzenleme yapıldı.

REKLAM

Hasar prim artırım oranları 3. basamak için yüzde 50’den yüzde 45’e, 2. basamak için yüzde 100’den yüzde 90’a 1. basamak için yüzde 150’den yüzde 135’e düşürüldü.

Yapılan düzenlemeler 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girecek.

FOTOĞRAF 10 5-6 MİLYONU SİGORTASIZ<br>Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor.<br> Trafik sigortası, olası kaza durumunda ‘karşı tarafın’ malına veya canına verilen zararı, kabahat oranına göre kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigortasız olduğu tespit edilen araç ayrıca trafikten men ediliyor ve otopark parası da ödeniyor.<br> 2017’DEN BERİ TAVAN VAR<br>Trafik sigortasında fiyatların kontrol altına alınması ve bir düzen oluşması için 12 Nisan 2017’de ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçildi. Yani devletin belirlediği tutarların üzerine çıkılamıyor. Her ilin trafik riskine göre değişen tutarlar da bu dönemde belirlenmişti. Tavan fiyat her ay düzenli olarak artıyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Maliyet etkisiyle artışlar bununla sınırlı kalmadı.<br> ARA DÜZELTMELER DE OLDU<br>Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti. Böylece mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Aylık yüzde 2.25’lik artış devam ederken sigortacılar ek zam talep ediyor.<br> 1’DEN 7’YE KADAR BASAMAK<br>Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor. 4’üncü basamaktan 5’inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6’ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7’nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.<br> İSTANBUL İÇİN ÖRNEK<br>Ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (4’üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olacak. Yine İstanbul’da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7’nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.732 lira ödeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin açıkladığı liste tavan fiyatları ifade ediyor.<br> Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.<br> İşte il il zorunlu araç sigortası fiyatları:<br> Otomobillerde Ağustos sigorta fiyatları belli oldu Tüm araç sahiplerini ilgilendiren 'Zorunlu Trafik Sigortası' fiyatları her ay belli oranda güncelleniyor. Son dönemde sigortacıların maliyeti gerekçe gösterip poliçe kesimini zorlaştırdığıyla ilgili şikayetler artmış, düzenleyici kurumdan da bu konuda uyarılar gelmişti. Peki gelinen noktada ağustosta 81 ilde geçerli trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler ve detayları...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik