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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası

16:1922/01/2025, Çarşamba
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EKPSS tercihleri
EKPSS tercihleri

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2025 EKPSS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak'ta sona erecek. Kamuda engelliler için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapan adaylar ise EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

2025 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



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