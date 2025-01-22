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Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları

Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2025 hakimlik ve savcılık sınav sonuçları

09:5222/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ÖSYM
ÖSYM

Adalet Bakanlığı Sınavları 2024 (Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki, Hakimlik sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hakim - savcılık sınavı ÖSYM tarafından ilan edilecek. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

HAKİMLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

Geçtiğimiz sene Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları geçtiğimiz yıl 23 Ocak 2024 tarihinde ilan edilmişti.

Bu sene de sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



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