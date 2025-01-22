Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hakim - savcılık sınavı ÖSYM tarafından ilan edilecek. Peki, hakimlik savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi belli oldu mu?