ÖSYM, 24 Aralık 2024-07 Ocak 2025 tarihleri arasındaki sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarına dair duyuru yayınladı. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama.





ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARINI DUYURDU





Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları Başkanlığımızda boş bulunan 18 (On sekiz) sözleşmeli personel pozisyonları için 24.12.2024 ile 07.01.2025 tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirilmesi tamamlanmıştır.









Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylar başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi bilgilerine https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek olup sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak 24.01.2025 tarihi saat 12.00'ye kadar pdhdb@osym.gov.tr e-posta adresine ulaştırması gerekmektedir.





Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adaylar ise başvuru sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek olup atanmaya hak kazananların Ek’te yer alan belgeleri en geç 15 gün içerisinde Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ATAMALARINDA İSTENİLEN BELGELER:





1- Öğrenim belgesi (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),

2- Sağlık Raporu; (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

3- Şoför için D sınıfı sürücü belgesi (önlü arkalı belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),

4- Adli sicil kaydı (e-Devlet çıktısı, Memuriyet için),

5- 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e göre çekilmiş),

6- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Askerlik Belgesi (Erkekler adaylar için e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği,

9- e-Devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü, işyeri ünvan listesi, (barkodlu)

10- Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır),