KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
2025 EKPSS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak'ta sona ermişti. Kamuda engelliler için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapan adaylar ise EKPSS tercih sonuçları öğrenmek istiyor.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-EKPSS) ile yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
2025 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, Ek’te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.