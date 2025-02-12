2025 EKPSS tercih sonuçları için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak'ta sona ermişti. Kamuda engelliler için ayrılan boş kontenjanlara tercih yapan adaylar ise EKPSS tercih sonuçları öğrenmek istiyor.