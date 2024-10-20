EKPSS tercih dönemi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleşmekte. Bu dönemde, başarılı olan adaylar, kılavuzda yer alan boş kadroları puanlarına ve tercihlerine göre seçme imkanı bulurlar. EKPSS tercih kılavuzu, adayların hangi kurum ve kadrolara başvurabileceğini gösteren detaylı bir dökümandır. Bu kılavuzda, her kadro için belirlenen puan türü, kontenjan sayısı ve atanabilmek için gereken özellikler yer alır. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2024 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

EKPSS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri belli olmuş olacak. ÖSYM'den EKPSS tercihleri başladı son dakika açıklaması gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacaktır.

ÖSYM 2024 EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS ATAMA TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı. Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.



