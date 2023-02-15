Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için düzenlenecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için MEB tarafından duyuru yapıldı. 5 Mart^'ta yapılması planlanan EKYS sınavının ertelendiği açıklandı.

2023 EKYS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde: "5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi.

Sınav tarihi daha sonra açıklanacak."

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi.



