Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı! Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre kimlerin emekli ikramiyesi alacağı belli oldu.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramda emeklilere ikramiye yatırılacak. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin ödeneceği tarih ile ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde ödenecek. Ödemelerin 20 Nisan tarihinden 1 hafta öncesinde yapılacağı tahmin ediliyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı. Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.







