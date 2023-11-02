Emekli enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ekim enflasyon oranları yüzde kaç oldu 2023? Kira artış oranı...

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"Emekli enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ekim enflasyon oranları yüzde kaç oldu 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında birçok kalemde maaşlar şekillenmiş olacak. Hal böyle olunca gözler TÜİK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.
Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Cuma günü açıklanacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.
TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01 olurken dolar tahmini ise 30,05 olarak belirtildi.