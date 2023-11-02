Emekli enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ekim enflasyon oranları yüzde kaç oldu 2023? Kira artış oranı...

"Emekli enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? TÜİK Ekim enflasyon oranları yüzde kaç oldu 2023?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasında birçok kalemde maaşlar şekillenmiş olacak. Hal böyle olunca gözler TÜİK tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...