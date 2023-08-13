En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve emeklilere verilen yüzde 25'lik zam sonrası emekli maaş sorgulaması da bir hayli arttı. SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Emekli maaşı, emeklilik aylığı olarak da bilinir ve emekli olan kişilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet tarafından verilen bir ödemedir. Emekli maaşı, kişinin çalışma süresi, kazancı ve prim ödemelerine göre belirlenir. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.