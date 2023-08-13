Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar?
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte emekli maaşı zam oranı yüzde 25 olmuştu. Meclis’ten geçerek yasalaşan emekli maaşı zammının ardından milyonlarca emeklinin gözü yapılacak iyileştirilmelere çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Emekliye ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Emekli maaşına ek zam ne zaman yapıcak?
Çorum ziyaretinde emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah." dedi. Işıkhan, diğer vatandaşlara da "Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz." diye konuştu.
Emekli maaşına ek zaman ne zaman verilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu açıklamaların ardından gözler ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi. Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon farkına refah payı da eklenmişti. Böylelikle emekli maaşı yüzde 25 zamlandı. Şimdi de gözler yapılacak iyileştirmeye ve oranına çevrildi.
En düşük emekli maaşı ne kadar?
TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.
Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.