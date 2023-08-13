|
Özgün

Emekliye iyileştirme müjdesi: Maaşlara ek zam ne zaman yapılacak?

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam pek yüzleri güldürmemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah." dedi. Peki Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yeni zam ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte detaylar.

15:24 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, en düşük emekli maaşı ne kadar?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte emekli maaşı zam oranı yüzde 25 olmuştu. Meclis’ten geçerek yasalaşan emekli maaşı zammının ardından milyonlarca emeklinin gözü yapılacak iyileştirilmelere çevrildi. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Emekliye ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Emekli maaşına ek zam ne zaman yapıcak?

Çorum ziyaretinde emeklilerin sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah." dedi. Işıkhan, diğer vatandaşlara da "Çok rahat olun, lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz." diye konuştu.

Emekli maaşına ek zaman ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu açıklamaların ardından gözler ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi. Temmuz ayındaki 6 aylık enflasyon farkına refah payı da eklenmişti. Böylelikle emekli maaşı yüzde 25 zamlandı. Şimdi de gözler yapılacak iyileştirmeye ve oranına çevrildi.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. 2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

#emekliye müjde
#emekli
#emekli maaşı
#emekli zammı
#iyileştirme
#emekli maaş zammı
#vedat ışıkhan
#çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kakaolu ıslak kek sosu yapılışı ve malzemeleri