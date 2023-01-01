Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ''Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreç TBMM'DE işleyecek'' dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi tamamlandı. İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede Meclis sürecinin bu hafta başlaması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Vedat Bilgin'den EYT'de son durum açıklaması

EYT düzenlemesi son durum ne?

Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna, "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler" cevabını verdi. EYT düzenlemesiyle ilgili Bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığını sorusunu Bilgin, "Yok. Meclis'te" diye yanıtladı. Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağına yönelik soru üzerine "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı" diye konuştu.

Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü belirten Bilgin, "Dolayısıyla sorun yok" dedi.

Kıdem tazminat en yüksek ne kadar?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar 2023?

Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre kıdem tazminatında yeni tavan tutarı resmi olarak belli oldu. Buna göre; Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.

EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya ekleniyor. Çalışana ödenen ücretle beraber düzenli olarak sağlanan yol, yemek parası için ek ödemeler de hesaba katılır. Her tam çalışma yılı için verilen kıdem tazminatı sözleşmenin feshedildiği tarihteki kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı bulunuyor. Kıdem hesabında çalışanın brüt ücreti dikkate alınır. Çalışanın eline fiilen geçen ücretle birlikte sigorta primi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmadan belirlenen brüt ücrete göre hesaplama yapılır.

EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

8 Eylül 1999 öncesinde işe başlamış olanlar düzenlemeden yararlanabilecek. Düzenleme yurt dışında olanları da kapsıyor.

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Sistemde statü farkı olmadan belirtilen tarihten önce işe başlamış olan herkes yararlanabilecek.

Kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

EYT başvurusu

EYT emeklilik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Başvurular, kanun yürürlüğe girdikten sonra başlayacak. Emeklilik için gereken prim günü sayısına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca SGK'ya giderek de yapabilirler. Ancak e-Devlet'ten şuna dikkat etsinler, müracaat alındı diyor ve bazen görünmüyor. Bu durumda tekrar başvuru yapılmasına gerek yok, çünkü başvuru işleme alınmış oluyor. Bu durumlarda bazen 8-9 kere başvuru yapan oluyor.

EYT emeklilik

EYT emeklilik süre şartı var mı?

Süre şartı yok. Yaş şartı ortadan kaldırıldığı için, yeniden bir yaş şartı getirilmeden vatandaşlarımız haktan yararlanabilecek. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, kendi yararlarına olduklarını düşündükleri zaman düzenlemeden yararlanabilirler. Vatandaşlarımız, "Çalışmaya başladığınız tarihi değiştirelim, 8 Eylül 1999'dan öncesine alalım diyerek" dolandırmaya çalışan kimseye itibar etmesin. İşe başlangıç tarihleriyle, prim günleriyle ilgili kayıtları eksik olanlar, hizmet tespit davası açıp, kanıtlayıp haktan yararlanabilir.

EYT maaş ödemesi

EYT ilk aylık ne zaman alınacak?

Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenecek. Burda net bir tarihi vermek mümkün değil. Kişinin emekli olduğu statüye (SSK, BAĞKUR), yasanın çıktığı güne göre değişebilir.

Maaşlarda kesinti olmayacak, herkes hak ettiği maaşı alacak.

Kıdem tazminatı ne zaman alınacak?

Şimdi kanun çıktı, kişiler emeklilik için belgelerini aldı, emekli olabilir belgesini işverene verdikten sonra işveren bu kişilerin kıdem tazminatını ödemek zorunda. O nedenle kıdem tazminatlarını hesaplayıp Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletleriyle alacakları krediyi doğrudan işçilerin hesaplarına yatıracaklar.

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

Şimdi biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 55 zam geldi. O nedenle askerlik, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması yapanlar 31 Aralık'a kadar yaparlarsa bu agari ücretten yararlanabilirlerdi. O zaman da 69 liraydı. Şu anda ise hem askerlik hem doğum borçlanması, 116,75 lira. Bu brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si oranında. Günlük brüt asgari ücrette 333,6 lira. Onun yüzde 32'si alınıyor.

Yurt dışı emeklilik borçlanması ne kadar?

Yurt dışı borçlanması için ise güncel tutar günlük brüt asgari ücretin yüzde 45'i tutarında. Yani 150,12 lira.







