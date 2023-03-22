Hatay'da ramazan hazırlıkları tamamlandı. AFAD koordinasyonunda kentteki depolama merkezlerinde muhafaza altına alınan gıdalar, ramazan ayı boyunca afetzedelere ulaştırılacak. Koliler halinde hazırlanacak malzemeler, depremzedelerin geçici yaşam alanları çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere aşevleri ve hanelere dağıtılacak. Vatandaşlar, sahurluk ve iftarlık ihtiyaçları için ramazanın sonuna kadar gıda kolilerinden faydalanacak.