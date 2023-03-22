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Bayram ikramiyesi ne kadar 2023, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

EYT'liler ilk emekli maaşını almak için sabırsızlanırken, bayram ikramiyesi için de aramalarını hızlandırdı. Emeklilik başvurusunda bulunanlar 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak. SGK'dan emekli olanların maaşları her ayın 17'sinde başlıyor 26'sına kadar sürüyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

15:23 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesi

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan bayram ikramiyeleri ilişkin EYT kapsamında emekli olanlar bayram ikramiyesi alıp almayacağını sorgulamayı sürdürüyor.

EMEKLİ BAYRAM İKWRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

EYT’LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

2018'den bu yana emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi, EYT kapsamında emekli olacaklara da ödenecek.

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.





#ikramiye
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#bayram
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