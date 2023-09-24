Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye dair, özelliklede emekli maaş zamları ve kıdem tazminatı konularında çok önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Program ve enflasyon gelişmeleri, memur ve emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulurken; emekli maaşlarına yapılacak olan düzenlemeye ilişkin de tarih verdi.

Memurların yılbaşında enflasyon farkı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

Ciddi adımlar attık. EYT düzenlemesinden ücret artışlarına, asgari ücret düzenlemesine varıncaya kadar. Hakikaten güçlü sosyal politika izlediğimizi ifade edebilirim. Bu süreçte deprem yaşadık. Depreme rağmen EYT’de diğer politikalarda Türkiye devam etti. Son dönemde 2023 yılında enflasyonun üstüne artışlar yaptık. Asgari ücrette, memur maaşlarında, emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Bir dönemde enflasyon artışın üstüne çıktıysa telafi edici mekanizmalarımız var. 6 ayda bir enflasyon verdiğimiz artışın üzerindeyse telafi ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde şöyle bir tablo var. Yılbaşından itibaren memurlarda seyyanen artış yapılmıştı. Yılbaşında enflasyon farkı oldukça yüksek olacak. Bu da memur emeklilerine yansıyacak. Geriye işçi ve Bağkur emeklilerimiz kalıyor. Orada da oransal artışlar, enflasyon farkı olacak. Memurunki biraz daha farklı, bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz.

Emekliye ne kadar zam yapılacak, yılbaşından önce açıklanacak mı?

En düşük maaşı alanlarda bu yıl yüzde 114 artırdık. Asgari emekli ücretinde nisan ayında en büyük artışı yaptık. Temmuzda bir şey yapılmadı diye söylem oldu bir algı oluştu. Daha fazla imkanlarımızı zorlayarak bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen bütün imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak.

Kıdem tazminatında yeni bir düzenleme var mı?

Şu anda bir çalışmamız yok. Bizim bir politikamız var hep söylüyoruz. Bu konularda geniş çalışan kesimleri ilgilendiren konularda prensibimiz var. Sendikalarla uzlaşmadan bu konularda hiçbir zaman adım atmadık atmayacağız. Bu anlamda herkes emin olsun."

Emekli ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliler Ekim’de Meclis’e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor. Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.

İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor. Burada Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL’nin altında kalan emekliler yüzde 25 zam almış kök maaşları artmış ancak ellerine geçen para 7.500 TL’de kalmıştı. Bu durumun düzeltilmesi de sağlanmış olacak. Burada seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da söz konusu olabilir. En düşük maaştan başlayarak bir kademe artışı gündeme gelebilir.

Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var. Bilindiği gibi 3.500 TL olan taban maaş önce 5.500 TL’ye ve ardından da 7.500 TL’ye çıkartılmıştı. Bunun altında maaş alan emeklilerin aylıkları 7.500 TL’ye tamamlanarak ödeniyor. Burada Hazine desteği sağlanarak taban maaşa ulaşılıyor. Taban maaşta yapılacak bir artış emeklilerin alacakları en düşük aylığı da yükseltmiş olacak. Burada konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesi. Öte yandan Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının üzerine bir refah payı eklenmesi de gündemde.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu oranda olurken memurlar ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 49’u geçiyor. Burada yapılacak bir refah payı artışı ile tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50’inin üzerine çıkması da öngörülüyor. Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 654 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 30’un üzerinde çıkıyor.



