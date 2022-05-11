​Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2022 emlak vergisi ilk taksit ödeme tarihi

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 2022 emlak vergisinin ne zaman ödeneceği yer alıyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Mart ayının başından mayıs ayının sonuna kadar ödenen emlak vergileri için geri sayım başlamış durumda. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması olacak. Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar yapılacak. İşte haberin detayları sizlerle...

Emlak vergisi ne zaman ödenecek?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

Vergiden muaf olanlar

Geçen yıl takdir komisyonları yine mülklerin arsa m2 değerlerini (gelecek) dört yıl (2022, 2023, 2024 ve 2025) için belirlediler. 2022 emlak vergisi, bu yeni değerler üzerinden hesaplanarak ödenecek. Sonraki üç yılda (2023, 2024 ve 2025) ise bu kez (2022 değerinin üzerine) yeniden değerleme oranı dikkate alınarak mülklerin vergi değerleri her yıl yeniden belirlenerek emlak vergisi ödemeleri yapılacak.

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Emlak vergisi süresinde ödenmediğinde, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı ilave edilmiş olarak mülk sahipleri maliyet yüklenmiş olacaklar.

2022’de satın alınan mülkün emlak vergisini alıcı ödemiyor, satıcı ödüyor. Alıcının ilk yıl sadece belediyeye bildirim yükümlülüğü zorunlu. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2023’de başlar.

Bazı konut sahipleri için emlak vergisinde sıfır oran dikkate alınıyor, vergi istenmiyor. Muafiyet için en önemli kriter; mülk sahibinin tek bir konutunun olması ve bu konutunun brüt 200 metrekareyi aşmaması. Ayrıca mülk sahibinin (İşsizler, ev hanımları...) gelir elde etmiyor olması da diğer bir kriter. Emekli maaşı dışında gelir yoksa yine muafiyetten yararlanılabiliyor. 2021 yılı içinde, 53 bin liraya kadar mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri elde edilmişse, 2022 için emlak vergisi avantajı yine devam ediyor.

Engelliler, şehit yakınları ve gaziler de tek konut muafiyetinden yararlanabiliyor. Bazı işyerleri için de emlak vergisi muafiyeti var. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi bina vergisi muafiyetine tabi.

Emlak vergisi oranları

Muafiyetin uygulanması sırasında bazı özellikli durumlarda mülk sahipleri tereddütler yaşayabiliyor.

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Emlak vergisi muafiyetine ilişkin okurlarımızdan çok sayıda sorular da iletiliyor: Hisseli konutta avantaj nasıl uygulanıyor? Eşim çalıştığında muafiyet kalkıyor mu? Evimi kiraya verdim ben de kiraya oturuyorum, muafiyetten yine de yararlanabilir miyim? Tek konutumdan hariç bir de arsam var, muafiyetten yararlanabilir miyim? Bu soruların ve merak edilen diğer kritik konuların tümünü sonraki yazılarımızda ayrıntılı olarak ayrıca ele alacağız.