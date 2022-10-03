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Enflasyon kaç açıklandı? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. TÜİK en son ağustos ayına ilişkin veri açıklamıştı. Buna göre, ağustos ayında yüzde 1,46 oranında yükselirken; yıllık bazda ise, yüzde 80,21 olarak hesaplanmıştı. TÜİK bugün eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Hem memurun hem de milyonlarca emeklinin gözü kulağı enflasyon oranlarında. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı kaç? Enflasyonda son durum ne? Enflasyon farkı ne kadar? Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç? TÜİK Eylül ayı enflasyon oranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyon farkı ne kadar? Eylül ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
Enflasyon farkı ne kadar?

Enflasyon rakamları için bekleyiş devam ediyor. Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak (TÜİK) 2022? Eylül enflasyon oranı belli oldu mu?

Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklandı.

  • Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedilmişti.

Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,27 artmasını bekliyordu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyordu.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

  • Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.
  • Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.
  • Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

Ağustosta enflasyon kaç açıklandı?

Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

Emekli zammı ne kadar oldu?

TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilerin ocam maaş zammı biraz daha netleşti.

Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 2 ay geçti. Ocak ayında yeniden enflasyon oranında zam alacak emekliler, açıklanan enflasyon verileriyle maaş zamlarının ne akdar olacağını merak ediyor.

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da yüzde 1,46 olarak açıklandı.

Böylece Temmuz-Ağustos dönemi arası zam oranı netleşti.

Emekli zammı hesaplamaları

Temmuz ve Ağustos aylarının enflasyon oranının belli olmasıyla iki aylık enflasyon oranında emekli zammı hesaplamaları da netleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı hesaplaması şöyle:

  • Güncel Maaş: 3500 TL
  • 2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3664 TL
  • Güncel Maaş: 3600 TL
  • 2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3769 TL
  • Güncel Maaş: 3700 TL
  • 2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3873 TL
  • Güncel Maaş: 3800 TL
  • 2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 3978 TL
  • Güncel Maaş: 3900 TL
  • 2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 4083 TL
  • Güncel Maaş: 4000 TL
  • 2 Aylık Enflasyona Göre Zamlı Maaş: 4188 TL

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