Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında 3 bin 500 engelli öğretmen alımı gerçekleştireceğini duyurmuştu ve atama takvimi yayımlandı. Engelli öğretmen başvurusu 3-7 Nisan tarihleri arasında başlamıştı. Engelli öğretmen ataması takvimine göre tercih başvuruları onay süreci ise 12 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. göreve başlama ise 1 Eylül'de olacak.

Engelli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır?

MEB tarafından açıklanan engelli öğretmen atama başvuru sonuçları http://personel.meb.gov.tr adresinden e Devlet hesapları ile öğrenilecek.

3 bin 500 engelli öğretmen atamasının branş kontenjanları

Engelli öğretmen ataması için branş kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 3 bin 500 engelli öğretmen atamasının branş kontenjanları şu şekilde dağılıyor:

Matematik: 500 Fen Bilimleri: 500 Sosyal Bilimler: 500 Türkçe: 500 Yabancı Dil: 500 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 500

45 bin yeni öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen atayacak. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri yapıldı. 6 Mayıs'a kadar alınacak atama tercih sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.

45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri tamamlandı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

MEB 45 bin öğretmen ataması kontenjanları

Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen atamasında en fazla kontenjan 7 bin 878 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Onu 3 bin 604'lük kontenjan ile rehberlik ve psikolojik danışma alanı takip etti. Üçüncü sırada ise 3 bin 269 ile okul öncesi öğretmenliği yer aldı.

MEB 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları 8 Mayıs'ta açıklanacak. Atama tercihleri ise 6 Mayıs'a kadar alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta belli olacak. 45 bin atama, son 20 yılda bir defada yapılan en büyük öğretmen ataması.



