EKPSS
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü duyuruları takip edilmeye başladı. Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. EKPSS puanları ile tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi başvuru sonuçlarını bekliyor. MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı bünyesinde kadrolar belli oluyor.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih başvuruları 12 Nisan-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak törenle ilan edilecek.
Göreve başlama tarihi ise 1 Eylül 2023 olacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, 25 Nisan tarihinde Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILAN KİŞİLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Engelli öğretmen ataması 25 Nisan 2023 tarihinde sonuçlanacak. Yerleştirme işlemleri gerçekleşen adaylar, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.