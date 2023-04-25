Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü duyuruları takip edilmeye başladı. Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. EKPSS puanları ile tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi başvuru sonuçlarını bekliyor. MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı bünyesinde kadrolar belli oluyor.