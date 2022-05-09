Er-Rahman ne demek? Allah'ın er-Rahman isminin anlam ve fazileti

Peygamber Efendimizin (s.a.v)'in "Şüphesiz Allah’ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan bir tanesini yaratıklarına vermiştir. Yaratıkların birbirlerine acımaları bu rahmet sebebiyledir. Allah’ın rahmetinin doksan dokuzu kıyâmet günü içindir." buyuruyor. Peki, Allah'ın er-Rahman ismi ne demek?

ER-RAHMAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Er-Rahman, "merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak" anlamlarına gelen rahmet kökünden türemiş bir kelime olup "şefkat ve merhamet eden" anlamlarına gelmektedir. Kelime Allah'a(c.c.) nispet edildiğinde "sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan" anlamı içermektedir.

Er- Rahman esması hem dünyada bütün kullarına karşı merhametli olma anlamı taşımaktadır. Bu esma Allah'a inanan inanmayan, ona kulluk eden etmeyen her yarattığı kuluna karşı dünyadaki merhametinin ne kadar büyük ve yüce olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir.

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ER-RAHMAN İSMİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Er-Rahman ismi Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde geçmektedir. Bu Allah'ın merhametinin ne kadar çok ve önemli olduğunu gösterir. Rahman ismi her işe başlarken söylememiz gereken besmelede de geçmektedir. Rahman ismi şerifinde birçok feyiz vardır.

İmam Gazzali'ye göre; ahmân isminden elde edilecek feyiz kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezaketle uyarmak, günahkârlara hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

Er-Rahman isminin bir ehemmiyeti de bizi yaratan yüce Allah'ın her kusurumuza karşı bu kadar merhametli olması karşısında biz hata yapan kulların da yaratılan her şeye karşı merhamet beslememiz gerektiğidir.

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ER-RAHMAN İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYET-İ KERİMELER

*İsrâ Suresi - 110

*Ta-ha: 90

*Bakara Suresi - 163

*Enbiya- 42

*Ra'd- 30

*Mülk- 29

*Enbiya-112

*Rahman-1/2

ÖZGÜN Şevval ayının faziletleri nelerdir?