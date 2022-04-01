2022 Erzincan İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Erzincan sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Erzincan'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Erzincan imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Erzincan iftar vakti, Erzincan Sahur vaktini de içeren Erzincan 2022 imsakiyesi..

Abone Ol