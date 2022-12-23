Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor. Erzurum, Kars ile Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.
ERZURUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 20, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 8 santimetre ölçüldü.
KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kars'ta soğuk hava dolayısıyla bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı dereler dondu.
Kars-Göle kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü. Vatandaşlar arabalarını örtü sererek korumaya çalıştı, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.
Suludere ile kayak merkezi bölgesinde sarıçam ağaçları ve bitkiler kırağı tuttu.
Bazı vatandaşlar güvercinleri yemledi.
Esnaf Furkan Turut, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derecelere düştüğünü belirterek, yeni yıla bol karla girmeyi beklediklerini söyledi.
ARDAHAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Soğuk havaya ve kara rağmen, kırsal kesimlerdeki otlaklarda havyanlar otlatılıyor.
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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmaranın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbulun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmarisde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
MarmaraParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbulun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 6°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
EgeParçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 6°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 9°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 6°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AkdenizParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdenizin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 22°CParçalı bulutluANTALYA 13°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 9°C, 17°CParçalı bulutluISPARTA 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İç AnadoluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 1°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 1°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutluKARS -5°C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu AnadoluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 3°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 8°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Öte yandan uzmanlar İstanbul için kar tarihi verdi.
Sabah Gazetesinin haberine göre, uzmanlar İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerlerin ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacağını belirtiyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesinden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Aralıkın 10-15i arasında ilk ciddi kış provası yapılacağını aktardı.
Bozkurt sözlerine şu şekilde devam etti:Aralıkın 20sinden sonra özellikle yılbaşından itibaren 2022-2023 La Nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.
LA NİNA ETKİSİ!2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.
LA NİNA NEDİR?La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niñonun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiyeyi de etkisi altına alır.La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.
İşte beş günlük hava durumu..
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre çok sayıda il için çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken uzmanlar ise İstanbul'da etkili olması beklenen kar için tarih verdi. 10 Aralık tarihinden itibaren kış ayının etkilerinini hissedilmeye başlanacağını belirten uzmanlar soğuk ve sert bir kış yaşanacağını ifade ediyor.