Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

LA NİNA NEDİR?La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niñonun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiyeyi de etkisi altına alır.La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.