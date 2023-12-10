AK PARTİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 KİM, AÇIKLANDI MI?
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayını henüz açıklamadı. Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz burada yer alacaktır.
31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Esenyurt seçim sonuçlarına göre %45,9 oranında oy almıştı. CHP ve HDP’nin ortak adayı Kemal Deniz Bozkurt oyların %51,6’sını alarak Esenyurt belediye başkanı seçilmişti.
AK PARTİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI İSİM LİSTESİ
Abdullah Sadıkoğlu, Abdurrahman Ada, Aytaç Aydın, Cesim Erdoğan, Fethi Kaya, Fatih Taşdemir, Gazanfer Karakaş, Gürbüz Süleymanoğlu, Hamit Şahin,Hamit Öncü, Kadir Çakır,Kerem Yıldız, Mustafa Akboğa, Metin Toprak, Murat Özden, Savaş Taşkın, Sedat Sayımoğlu, Sıraç Susuz ve Togay Çoban