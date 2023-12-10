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AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu? (2024 yerel seçim İstanbul adayları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt’u artık kaybetme lüksümüz yok İlçemize Halkın benimsediği Esenyurt’u bilen tanıyan ve Esenyurtlu olan bir adayı göstereceğini ifade etmişti. İstanbul’un en kalabalık ilçeli olan Esenyurt’ta AK Parti belediye başkan adayı merak ediliyor. Peki AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu, belli oldu mu?

14:39 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 14:45 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2024 belli oldu mu?
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı 2024 belli oldu mu?
AK Parti Esenyurt’ta kimi belediye başkan adayı çıkardı? sorusu
’un en kalabalık ilçeli olan Esenyurt’ta oturanların gündeminde. AK Parti 26 Kasım’da temayül yoklamasını gerçekleştirdi. Gözler şimdi 2024 yerel seçimlerde yarışacak AK Parti belediye başkan adayları listesinde. Peki Esenyurt belediye başkan adayı kim? AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı açıklandı mı?

AK PARTİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 KİM, AÇIKLANDI MI?

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayını henüz açıklamadı. Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz burada yer alacaktır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Esenyurt seçim sonuçlarına göre %45,9 oranında oy almıştı. CHP ve HDP’nin ortak adayı Kemal Deniz Bozkurt oyların %51,6’sını alarak Esenyurt belediye başkanı seçilmişti.

AK PARTİ ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI İSİM LİSTESİ

Abdullah Sadıkoğlu, Abdurrahman Ada, Aytaç Aydın, Cesim Erdoğan, Fethi Kaya, Fatih Taşdemir, Gazanfer Karakaş, Gürbüz Süleymanoğlu, Hamit Şahin,Hamit Öncü, Kadir Çakır,Kerem Yıldız, Mustafa Akboğa, Metin Toprak, Murat Özden, Savaş Taşkın, Sedat Sayımoğlu, Sıraç Susuz ve Togay Çoban

#Esenyurt AK Parti belediye başkan adayı
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#AK Parti belediye başkan adayları
#2024 Yerel Seçimleri
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