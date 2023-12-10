AK Parti İstanbul belediye başkan adayları isim listesi merak konusu. AK Parti İBB için 3, 37 ilçesinde ise toplam 248 aday adayı başvuru yaptı. AK Parti İBB adayı başta olmak üzere 2024 seçimleri Esenyurt, Küçükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Esenler, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Eyüpsultan belediye başkan adayları açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Temayül yoklaması yapıldı. Gözler AK Parti belediye başkan adayları 2024 kesin listede. Peki AK Parti istanbul adayı kim? İstanbul ve ilçelerde AK Parti başkan adayları kim oldu, açıklandı mı?