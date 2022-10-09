Özgün Müjde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiden geldi Binlerce esnafa destek paketi geliyor
ÖZGÜN HABERLER

Müjde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi: Binlerce esnafa destek paketi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “"Esnafla ilgili limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalıştığımızı söyleyeyim. Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak” demişti. Peki Esnafa sicil affı ne zaman? Esnaf destek paketi neleri içeriyor? Esnafa nefes aldıracak yeni destek paketinde esnafın beklentisi ne, destek paketi neleri içerebilir? İşte merak edilenler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnafa sicil affı ne zaman? Esnaf destek paketi neleri içeriyor?
Esnaf destek paketi sicil affı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaflara yapılacak ekonomik desteklerden bahsederek yakın zamanda esnaflarla ilgili limitlerin artırılmasına yönelik çalışmanın hayata geçirileceğini anlattı. Sicil affı hakkında da konuşan

Sicil affı nasıl olacak?

  • "Sicil affının getirilmesi yeterli değil" açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Bankacılık sektörünün kanuna koyulmasına rağmen kayıtlarından çıkarmayıp, gayrı resmi affı görmemesi gerekirken görüyor. Sicil affıyla birlikte sektörün kamu otoritesinin kararını uygulama sorumluluğu olacak." ifadelerini kullandı.

Esnaf sicil affı
Esnaf sicil affı

Kimin icra borçları silinecek?

Nebati sözlerine şöyle devam etti: "2 bin liraya kadar icraya düşmüş, 9 milyon dosyanın temizlenmesini içeriyor. Kolaylık veriyoruz, vazgeçtiği kısmı değersiz alacak kategorisine alıyor, mükellef faydalanıyor, vatandaşımız temizlenmiş oluyor. Varlık yönetim şirketlerindeki, 2 bin 500 liraya kadarki borçlar için görüşüyoruz. Borçlar silinmesi kaydıyla yarısını ödeyip sıfırlıyoruz. 6 milyon insan durumdan kurtulmuş olacak."

Esnafa sicil affı mı geliyor?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken CNN Türk canlı yayınında anlattı.

  1. Palandöken şu ifadeleri kullandı: "Esnafın borçlanma ile ilgili bozulan yapılandırmalarının devamını sayın Bakan anlattı. İkincisi krediye ulaşmaktaki sicil düzeltme, bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor sayın Bakanla. Esnafa işyeri kredilerinin miktarının artmasıyla ilgili KOSGEB destekli kredilerin talebinde bulunduk ama en önemlisi devlet bir taraftan kredi veriyor bir taraftan özel bankalar esnafa kredi vermiyor ve çeşitli problemler çıkarıyor.
  2. Esnafın en önemli sorunu bölgesel sorun. Perakende yasası gelmedi, diğer torba kanun geldi esnaf bunu da bekliyor. Bakan tahmin ediyorum ki sicil düzeltme ile krediye ulaşmadaki sıkıntının önünü açacak.
  3. Birincisi krediye ulaşmadaki sicil düzeltme olmazsa olmaz. TESK’in genel kurulunda sayın Cumhurbaşkanına arz ettik. Esnaf beklentisi var dedik. Çalışma gün sayısı, yanında çalışan 7 bin günde esnaf 9 bin günde emekli oluyor. Sigorta primlerinin yüksek olmasıyla ilgili, kredilere ulaşmadaki problemin ortadan kalkmasıyla ilgili, perakende yasası ile ilgili 5 maddeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz ettik. Bu taleplerimiz karşılık bulacak diye beklenti içerisindeyiz."

TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları e devlet yapılacak! İşte 10 soruda TOKİ arsa başvurusu merak edilenler
ÖZGÜN
TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları e devlet yapılacak! İşte 10 soruda TOKİ arsa başvurusu merak edilenler

Bakan Nebati’nden asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması: Artış enflasyonun altında olmayacak
ÖZGÜN
Bakan Nebati’nden asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması: Artış enflasyonun altında olmayacak

Yanık Ülke drone ile görüntülendi

Yanık Ülke drone ile görüntülendi

Herkes değerli taşlardan almak için bölgeye akın ediyor.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.
Meselenin takipçisi olacağız

Onur Şener cinayeti açıklaması: 'Olayı istismar etmek ne ahlaki, ne de insanidir' diyerek tepki gösterdi.

'Kılıçdaroğlu hafızdır' iddiasına tepki: Muhalif isimler bile çileden çıktı.

Komşunun sistemi çöktü: 38 kilometrelik kuyruk oluştu.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması.

​Ekonomi ile ilgili çıkışı manşetlere taşındı.

​Başvuru bedeli ve detaylar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.