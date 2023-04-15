Euroleague’de play-off eşleşmeleri belli oldu mu? Fenerbahçe Beko kimle eşleşti?
EuroLeague’de normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu. Sezonu 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos ile eşleşti.
EUROLEAGUE PLAY-OFF’DA HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?
Euroleague’de play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Olympiakos - Fenerbahçe Beko
Barcelona - Zalgiris
Real Madrid - Partizan
Monaco - Maccabi Playtika
EUROLEAGUE PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Euroleague Final Four’a katılma hakkı kazanacak.