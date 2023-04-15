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EuroLeague’de play-off eşleşmeleri belli oldu

EuroLeague’de 34 hafta sonunda oluşan puan durumu belli olurken, 2022-2023 normal sezonu da tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 8. sırada tamamlarken, play-off çeyrek finalindeki rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu. Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off’lara kalmayı başarırken, play-off’larda eşleştiği Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamladı. Peki EuroLeague play-off’da hangi takımlar eşleşti? Plaf-off çeyrek final karşılaşmaları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

14:27 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Euroleague’de play-off eşleşmeleri belli oldu mu? Fenerbahçe Beko kimle eşleşti?

Euroleague’de play-off eşleşmeleri belli oldu mu? Fenerbahçe Beko kimle eşleşti?

EuroLeague’de normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu. Sezonu 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos ile eşleşti.

EUROLEAGUE PLAY-OFF’DA HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

Euroleague’de play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Olympiakos - Fenerbahçe Beko

Barcelona - Zalgiris

Real Madrid - Partizan

Monaco - Maccabi Playtika

EUROLEAGUE PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Euroleague Final Four’a katılma hakkı kazanacak.



#EuroLeague
#Fenerbahçe Beko
#Barcelona
#Olympiakos
#play-off
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