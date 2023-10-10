Işıkhan, Bağkur prim gün sayısına ilişkin olarak da,”7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek

'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımzı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.” dedi.