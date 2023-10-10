Ev hanımları erken emeklilik başvurusu ne zaman yapacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında ev hanımları için hayata geçirilecek olan
erken emeklilik düzenlemesi
nin detaylarını açıkladı.
Ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman başlayacak?
Ev hanımlarına erken emeklilik ne zaman başlayacak?
Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceklerini söyledi. Işıkhan,
kapsamında ev hanımlarının primlerinin 3'te birini devlet ödeyeceklerini ve bu sayede ev hanımlarının 9 bin gün prim ödeme ve 58 yaşını doldurma şartlarıyla emekli olabileceklerini söyledi.
Ev hanımlarına erken emeklilik uygulaması, hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli bir gelişme. Ev hanımlarının uzun süredir beklediği bu hakkın hayata geçirilmesi, ailenin ve toplumun refahı için de büyük önem taşıyor.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan,
zammına ilişkin olarak da, “Hedefimiz, çalışanları enflasyona ezdirmemek olacak.” ifadesini kullandı.
Bağkur prim gün sayısı düşecek mi?
Bağkur prim gün sayısı düşecek mi?
Işıkhan, Bağkur prim gün sayısına ilişkin olarak da,”7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek
'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımzı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.” dedi.
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