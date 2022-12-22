Özgün 2023te evde bakım maaşları ne kadar olacak?
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2023'te evde bakım maaşları ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanıyor. Düzenli olarak verilen ödemeler arasında yer alan evde bakım maaşının yeni yılda yükselmesi bekleniyor. Gözler asgari ücret, memur ve emekli zammına çevrilmişken evde bakım maaşı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 evde bakım maaşı zammı nasıl hesaplanır? Zamlı evde bakım maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EVDE BAKIM MAAŞI 2023: Yeni evde bakım parası ne kadar olacak, evde bakım aylığı kaç TL artacak?
Evde bakım maaşı 2023

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar olacak? sorusu gündemde... Evde bakım maaşının ne kadar olacağına dair netlik asgari ücretin belli olmasıyla sağlanacak. Engelli kişilerin evde bakım maaşı alabilmeleri için sağlık raporunda “ağır engelli” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Eve giren gelirin kişi başına düşen kısmının asgari ücretin üçte ikisinin altında olması gerekmektedir. Peki ama evde bakım maaşı ne zaman belli olur?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım maaşı için asgari ücretin belli olması gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları baz alınıyor. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler, ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır.

Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

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