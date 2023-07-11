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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Temmuz 2023 tarihinde takip ediliyor. Temmuz ayının gelmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım aylığı ödeme tarihine gözler çevrildi. Memur maaşı zammıyla birlikte artış gösterecek olan evde bakım maaşları hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 11 Temmuz evde bakım aylığı yatan iller...

10:56 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Temmuz evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi, ödemeden faydalananlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, Temmuz artışları ile birlikte zamlanmıştı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı 2023 Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL oldu. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanacak.

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı farklı tarihlerde yattığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme sorgulama ekranı bulunuyor.



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2 saat önce
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