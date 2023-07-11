"MTV ek vergi ne zaman ödenecek 2023?" sorusu araştırılmaya başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl iki kez ödenmesini de içeren teklif geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak bilinen depremlerin ardından oluşan finans ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulamaya konulan bu kararın ardından ek MTV'nin ödeme tarihleri de merak konusu oldu.