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Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 5 Nisan 2023 evde bakım maaşı yatan iller

Hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yeni aya girilmesiyle beraber evde bakım maaşı yatan iller 5 Nisan 2023 tarihi için araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak ayında yapılan zam ile 4 bin 337 TL olan evde bakım parası ödeme durumu SMS ve e-devlet üzerinden öğreniliyor. Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

14:53 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi olan yaşlı, engelli, bakıma muhtaç bireylerin ailelerine ödeniyor. Ocak ayından itibaren zamlanan evde bakım maaşı Nisan ayına girilmesi ile birlikte hesaplara yattı mı sorusu gündeme geldi. Peki Evde Bakım maaşı hangi tarihlerde ödeniyor?

5 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı alan hak sahiplerine ödeme işlemleri 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla henüz başlamadı.

Evde bakım parası ödeme işlemleri bu ayın 15’inde başlayacak ve ay sonuna (30 Nisan) kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 4 NİSAN 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.



#evde bakım maaşı
#evde bakım parası
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
9 dakika önce
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