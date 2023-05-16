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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 Mayıs güncel iller listesi!

Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Mayıs ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım parası yatan iller listesi Mayıs 2023...

16:27 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Mayıs ayına girmemiz ile birlikte, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlar tarafından evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım yardımı için bu ay toplamda 2 milyar 449 milyon TL bütçe ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödenmektedir. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 MAYIS

Evde bakım maaşları ödenmeye başlandı. 15 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

1- İzmir

2- Bursa

3- İstanbul

4- Antalya

5- Mersin

6- Van

7- Samsun

8- Adana

9- Kocaeli

10- Kastamonu

11- Eskişehir

12- Yalova

13- Tokat

14- Şırnak

15- Ankara

16- Aydın

17- Balıkesir

18- Muğla

19- Trabzon

20- Manisa

21- Düzce

22- Kırıkkale

23- Tekirdağ

24- Isparta

25- Rize

26- Mardin

27- Kayseri

28- Bilecik

29- Sakarya

30- Gaziantep

31- Kahramanmaraş

32- Giresun

33- Zonguldak

34- Çorum

35- Konya

36- Kars

37- Sivas

38- Edirne

39- Hatay

40- Şanlıurfa

41- Kütahya

42- Kırşehir

43- Aksaray

44- Denizli

45- Adıyaman

46- Batman

47- Çanakkale

48- Amasya

49- Burdur

50- Çankırı

51- Erzurum

52- Osmaniye

53- Yozgat

54- Muş

55- Bingöl

56- Elazıg

57- Diyarbakır

58- Uşak

59- Ordu

60- Karabük

61- Niğde

62- Afyonkarahisar

63- Ağrı

64- Artvin

65- Bitlis

66- Elazığ

67- Gümüşhane

68- Hakkari

69- Malatya

70- Nevşehir

71- Sinop

72- Tunceli

73- Bayburt

74- Bartın

75- Ardahan

76- Kilis

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı e-Devlet'in arama butona "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp, çıkan sayfadan sorgulanabiliyor.

MESAJ İLE SORGULAMA

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak öğrenebiliyor.

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2 saat önce
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