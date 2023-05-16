Mayıs ayına girmemiz ile birlikte, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlar tarafından evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım yardımı için bu ay toplamda 2 milyar 449 milyon TL bütçe ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödenmektedir. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…