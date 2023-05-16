Evde bakım maaşı
Mayıs ayına girmemiz ile birlikte, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanlar tarafından evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım yardımı için bu ay toplamda 2 milyar 449 milyon TL bütçe ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından evde bakım yardımı her ay düzenli olarak ödenmektedir. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 MAYIS
Evde bakım maaşları ödenmeye başlandı. 15 Mayıs Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
1- İzmir
2- Bursa
3- İstanbul
4- Antalya
5- Mersin
6- Van
7- Samsun
8- Adana
9- Kocaeli
10- Kastamonu
11- Eskişehir
12- Yalova
13- Tokat
14- Şırnak
15- Ankara
16- Aydın
17- Balıkesir
18- Muğla
19- Trabzon
20- Manisa
21- Düzce
22- Kırıkkale
23- Tekirdağ
24- Isparta
25- Rize
26- Mardin
27- Kayseri
28- Bilecik
29- Sakarya
30- Gaziantep
31- Kahramanmaraş
32- Giresun
33- Zonguldak
34- Çorum
35- Konya
36- Kars
37- Sivas
38- Edirne
39- Hatay
40- Şanlıurfa
41- Kütahya
42- Kırşehir
43- Aksaray
44- Denizli
45- Adıyaman
46- Batman
47- Çanakkale
48- Amasya
49- Burdur
50- Çankırı
51- Erzurum
52- Osmaniye
53- Yozgat
54- Muş
55- Bingöl
56- Elazıg
57- Diyarbakır
58- Uşak
59- Ordu
60- Karabük
61- Niğde
62- Afyonkarahisar
63- Ağrı
64- Artvin
65- Bitlis
66- Elazığ
67- Gümüşhane
68- Hakkari
69- Malatya
70- Nevşehir
71- Sinop
72- Tunceli
73- Bayburt
74- Bartın
75- Ardahan
76- Kilis
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı e-Devlet'in arama butona "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp, çıkan sayfadan sorgulanabiliyor.
MESAJ İLE SORGULAMA
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak öğrenebiliyor.