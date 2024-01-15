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Evde bakım maaşları zamlı olarak hesaplara yatıyor! İşte maaşların yatacağı tarih ve ödemelerin başladığı illerin listesi

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi. Şimdi gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihi ve ödemelerin başladığı illerin listesine çevrildi. İşte 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detaylar...

09:35 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:41 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım maaşı yatan iller listesi
2024 evde bakım maaşı
memur zammı sonrasında yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden verilen evde bakım maaşı ödemeleri, 2024 yılında zamlı olarak yatırılmaya başlanacak. Peki, evde bakım maaşları yattı mı ? Merak edenler için 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı.

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zam evde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.

  1. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
  2. Yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi.
  3. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile birlikte yatıyor. Zamlı evde bakım maaşlarının ise bugün itibariyle peyder pey tüm illerde üç gün içerisinde yatması bekleniyor. Güncel ödeme listesi belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

MESAJ İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.


Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?

Aile Bazlı Vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor. Türkiye'de, SGK tarafından aylık olarak ödenen emekli maaşları, işsizlik maaşları, doğum yardımları, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım hizmeti verilmekte. Aile Destek Programı kapsamında şimde de vatandaşlık maaş ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler eksi Bakanı Derya Yanık, 2023 seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Göktaş, “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız." dedi. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?


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