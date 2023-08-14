Simit tarifi
Evde simit yapımı kahvaltıların vazgeçilmez ürünü olan simiti tercih etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Evde simit tarifi denemek isteyen kişiler lezzeti tarifi kolaylıkla uygulayabilirler. Peki, evde simit nasıl yapılır?
SİMİT TARİFİ
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta
1 paket kuru maya
4 su bardağı un
Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı pekmez
1 kase susam
Simit tarifi Nasıl yapılır?
Simit yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun ve karıştırın.
Ardından içerisine yumurtayı da kırarak güzelce karıştırın.
Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin.
Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın.
Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.
Suyla pekmezi karıştırın.
Susamları da hafif kavurun ve soğumaya bırakın.
Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirin.
Çıtır simitleriniz hazır. Afiyet olsun.
Simit Çeşitleri
Sokak lezzeti deyince aklımıza ilk gelen yiyecek simittir. Lezzetli, hesaplı ve doyurucu ve geleneksel bir yiyecek olan simit, ülkemizde bölgelere göre farklı çeşitleri ile satılıyor. Her biri ayrı lezzete olan simit çeşitlerimiz ise,
Simit Püf Noktaları
Ülkemizin geleneksel lezzetleri arasında yer alan simit yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Öncelikle emin olduğunuz buğdaydan yapılmış olan bir unu tercih etmeniz gerekir. Tüm sıvı malzemeleri unun ortasında hazırladığınız havuzun içinde eriterek iyice karıştırdıktan sonra orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmeniz gerekir. Simit hamurunu düşük ısıda ısıtılmış bir fırının içinde mayalanmaya bırakmalı ikinci mayalanma sürecinde simide şekil vermelisiniz. Simitte kullanacağınız susamı mutlaka kavurmalısınız. Üzüm pekmezi ile hazırladığınız pekmezli suya simitleri batırdıktan sonra simidinizi susama bulayarak önceden ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca fırının kapağı açık bir şekilde simidi güzelce kızartmanız gerekir.
1 Simit Kaç Kalori?
Bir susamlı simit 100 gramdır ve bir adet simidin içinde 434 kalori vardır.