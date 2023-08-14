Evde simit yapımı kahvaltıların vazgeçilmez ürünü olan simiti tercih etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Evde simit tarifi denemek isteyen kişiler lezzeti tarifi kolaylıkla uygulayabilirler. Peki, evde simit nasıl yapılır?

SİMİT TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 paket kuru maya

4 su bardağı un

Üzeri için

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı pekmez

1 kase susam

Simit tarifi Nasıl yapılır?

Simit yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, maya ve şekeri koyun ve karıştırın.

Ardından içerisine yumurtayı da kırarak güzelce karıştırın.

Bu karışımın içerisine azar azar un ilave edin.

Tuzu da ekleyerek güzelce yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalandıktan sonra minik bezeler halinde ayırın.

Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve ikisini birbirine örgü biçimde sarın. Ardından uçlarını birleştirin.

Suyla pekmezi karıştırın.

Susamları da hafif kavurun ve soğumaya bırakın.

Hazırladığınız simitleri önce pekmezli suya ardından susama bulayın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 25-30 dakika kadar pişirin.

Çıtır simitleriniz hazır. Afiyet olsun.

Simit Çeşitleri

Sokak lezzeti deyince aklımıza ilk gelen yiyecek simittir. Lezzetli, hesaplı ve doyurucu ve geleneksel bir yiyecek olan simit, ülkemizde bölgelere göre farklı çeşitleri ile satılıyor. Her biri ayrı lezzete olan simit çeşitlerimiz ise,

İstanbul Simidi: Ülkemizde en çok tüketilen simitler arasında İstanbul simidi yer alıyor. İstanbul simidi, un, su, tuz ve mayadan hazırlanıyor. Halka haline getirilen hamur ise önce pekmezli suya ardından da susama bulanarak taş fırınlarda pişirmeye bırakılır. Çıtır çıtır simidin önce kokusunu sonra da muhteşem lezzetini duyarız. İstanbul simidi, muhabbetin eşlikçisi ve martılara verilen gevrek yol arkadaşıdır.

Osmaniye simidi: Çok bilinmeyen Osmaniye simidi, gizli kalmış bir lezzettir. Hamurun üzerine erimiş şeker dökülür ve bu şeker, simide kırmızı bir renk verir. Soğuk şalgamla birlikte tüketilen Osmaniye simidi, sevilerek tüketiliyor.

İzmir Gevreği: Çıtır çıtır İzmir gevreği, adının hakkını veriyor. İki kez pişirme tekniği uygulanan hamur, kızgın pekmez havuzunda bir süre pişirildikten sonra susamlanır ve tekrar fırına verilir.

Ankara Simidi : Ankara simidi, ülkemizin en sevilen simitleri arasında yer alır. Bolca pekmez kullanılarak yapılan Ankara simidinin koyu bir rengi vardır. Diğer simitlere göre hamuru daha incedir.

Nevşehir Simidi: Hem tadı hem de görüntüsü diğer simitlerden farklı olan Nevşehir simidi, dikdörtgen şeklindedir ve poğaça görünümündedir. İçinde ise, nohut mayası bulunur.

Kastamonu Simidi: Susamsız olan bu simide kel simit ismi verilir. Kastamonu'nun önemli lezzetleri arasında yer alır.

Eskişehir Simidi: Dışı çıtır içi yumuşak olan Eskişehir simidi en lezzetli simitler arasında yer alır.

Trabzon Simidi : Diğer simitlere göre daha küçük ve bol susamlı bir simit çeşididir.

Simit Püf Noktaları

Ülkemizin geleneksel lezzetleri arasında yer alan simit yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Öncelikle emin olduğunuz buğdaydan yapılmış olan bir unu tercih etmeniz gerekir. Tüm sıvı malzemeleri unun ortasında hazırladığınız havuzun içinde eriterek iyice karıştırdıktan sonra orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmeniz gerekir. Simit hamurunu düşük ısıda ısıtılmış bir fırının içinde mayalanmaya bırakmalı ikinci mayalanma sürecinde simide şekil vermelisiniz. Simitte kullanacağınız susamı mutlaka kavurmalısınız. Üzüm pekmezi ile hazırladığınız pekmezli suya simitleri batırdıktan sonra simidinizi susama bulayarak önceden ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca fırının kapağı açık bir şekilde simidi güzelce kızartmanız gerekir.

1 Simit Kaç Kalori?

Bir susamlı simit 100 gramdır ve bir adet simidin içinde 434 kalori vardır.







