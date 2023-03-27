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Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri belli oldu

EYT başvuruları devam ediyor. Nisanda ilk maaşlarını almak isteyenler için ay sonuna kadar emeklilik başvurularını yapmak durumunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu. Emekli ikramiyesi EYT’lileri de kapsıyor. EYT’liler ilk maaşlarını nisanda almaya başlayacak. Kim hangi tarihte emekli maaşı alacak, bu sorunun cevabı tahsis numarasına göre belli oluyor. Bu sebeple bizde tahsis numarasına emekli maaşı tarihlerini sizler için derledik. Peki SGK e Bağkur emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? İşte normal ve EYT emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek sorusunun cevabı.

10:16 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, tahsis no sorgulama işlemi

EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, tahsis no sorgulama işlemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

Emekli bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ile emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması ile ilgili kanun teklifi, Meclis’te görüşülecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin TL olarak düzenlenmesine ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyelerin ne zaman yatacağına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

Özellikle en düşük emekli maaşının 7500 TL olmasından sonra EYT emekli maaşı ne zaman yatacak, tahsis no sorgulama işlemi nasıl yapılır gibi konular gündemde... İşte tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023.

Tahsis numarası emekli maaşı yatış tarihi

Tahsis Numarası Sorgulama İle EYT Emekli Maaşı Ne Zaman Yatacak?

  1. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  2. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  3. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  4. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  5. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  6. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  7. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  8. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  9. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  10. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarasına göre 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödenme tarihleri ne zaman?

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli maaşı zammı ne kadar 2023? SSK-Bağ-Kur emeklisi ocak zamlı maaşları
Emekli maaşı zammı ne kadar 2023? SSK-Bağ-Kur emeklisi ocak zamlı maaşları

2023 memur ve emekli zammı için milyonlar enflasyon rakamlarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranlarını sorguluyor. TÜİK tarafından Aralık ayına ait enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.” dedi. Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara gelecek zam oranlarına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte güncel emekli memur 2023 maaş hesaplamaları.

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1 saat önce
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