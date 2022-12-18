EYT kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması geldi!

EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz." ifadelerini kullanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teknik sorunların çözüldüğünü dile getirdi. EYT son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan geldi. Oktay, EYT düzenlemesinin bu ay tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. İşte, 2022 EYT son durum.

EYT ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Aralık Salı günü Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. "Öncelikle EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyor. İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız, olay bu" şeklinde diye konuştu.

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EYT son dakika haberleri

EYT kıdem tazminatının ödenmesi nasıl yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hakkında da konuştu. Bakan Bilgin şunları söyledi: "Teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, özellikle özel sektörlerde çalışan sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var. Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi konusunda Bakan Nebati de hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ligili düzenlemede kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. Bilgin "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

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EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT yasasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin "Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" demişti.

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EYT'de yaş şartı var mı, olacak mı?

EYT’de yaş şartı ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) kadınlarda 48 veya 50, erkeklerde 50 veya 52 şeklinde yaş sınırı getirileceğine ilişkin haberler konusuna Bakan Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, milletvekillerinin yaş sınırı ile ilgili ısrarlı soruları üzerine de “Bütün veriler ortaya çıktıktan sonra karar vereceğiz. Bir karar açıklama beklentisi doğru beklenti değil. Zaten 15-20 gün içinde Meclise intikal edecek” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak “En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti. Tüm bunları organize etmeye çalıştıklarını söyleyen Bakan Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis’le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis’le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın.” dedi.

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EYT prim gün sayısı değişecek mi?

Şimdi bu yaşi şartı kalkıyor. Bakan Vedat Bilgin'in üzerini net bir şekilde çizerek verdiği bilgiye göre ise prim gün sayıları değişmiyor.

Staj ve çıraklık dönemi sigortaları EYT’den sayılacak mı?

Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi. Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.

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