Özgün EYTden emekli olanların ilk maaşları ne zaman yatar?
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EYT’den emekli olanların ilk maaşları ne zaman yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT ile ilgili son açıklamaları üzerine, ‘düzenleme beni de kapsıyor mu, ben de yararlanabilecek miyim, şartları yerine getiriyor muyum?’ benzeri çokça sorular Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlandığını düşünenlerce sorulmakta. Aralık ayında düzenleme Meclis’e gelmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Peki EYT kapsamında emekli olanlar, ilk aylıklarını ne zaman alabilecek? EYT maaşları neye göre belirlenecek? İşte EYT maaş hesaplama tablosu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’den emekli olanlar ilk aylıklarını ne zaman alacak? EYT’den emekli olursam ne kadar maaş alırım?
EYT maaş hesaplama tablosu

EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK’lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK’lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.

EYT emeklilik şartları
EYT emeklilik şartları

EYT emeklilik şartları neler, düzenlemede neler var?

  • EYT düzenlemesinden Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular da yararlanacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lu kadın çalışanlar 7200 prim gün sayısını, erkek çalışanlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.
  • EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı’na bağlı memurları da kapsayacak. 1999 yılının Eylül ayı öncesi sigortalı olan kadın memurlar 7200 prim gün sayısını, erkek memurlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.

EYT kadın ve erkek çalışma yılı ve prim gün sayısı kaç?

  • Yeni düzenlemede prim gün sayısı ve çalışma yılında herhangi bir değişikliğe gidilmiyor. SSK’lı kadınlar için 20 çalışma yılı 5000 prim gün, erkek çalışanlar için 25 yıl hizmet süresi ve 5000 prim gün sayısı aynı kalıyor. Memur ve Bağ-Kur’lularda erkek çalışanlar için 9000, kadın çalışanlar için de 7200 prim gün sayısı aynı kalıyor. Bu şartları yerine getirenler düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek.

EYT düzenlemesi prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını yerine getirmeyenleri kapsıyor mu?

Yapılacak düzenleme prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak. Prim gün sayısı ya da çalışma süresi eksik olanlar, bu şartları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek.

EYT’den emekli olanlar ilk aylıklarını ne zaman alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme yasalaştıktan sonra gerekli koşulları sağlayan kişiler işyerlerinden istifa ederek aylık talebinde bulunabilecekler. Aylık miktarı prime esas kazançları üzerinden aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısına bağlı olarak hesaplanacak. EYT'lilere özel farklı bir aylık hesaplama yöntemi söz konusu değil. Bu nedenle EYT'liler de diğer sigortalılar gibi hesaplanan aylıklarını alabilecekler.

EYT ilk maaş ne zaman alınır?

  • Aralık ayında Meclis'e sunulup ocak ayında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaş ve prim şartının da değişmeyeceğini söyledi. Düzenlemenin ocak ayında yasalaşmasıyla birlikte, şartları sağlayan vatandaşlar aynı ay içinde başvuru yaparsa ilk maaşını da şubat ayında alacak.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şartları sağlayanın emekli olacağını belirten Bayram, "Şu anda ben EYT'liyim diyen kişi 1,5 milyon kişi. Prim gün sayısını doldurmayanlar, sigortalılık süresini doldurmayanlar, bunları doldurdukça emekli olacak. Sayın Nebati'nin söylediğine göre, 15 Ocak'ta bu yasalaşacak. Yasalaştıktan sonra vatandaşlarımız dilekçe ile başvuracak. SGK kanununa göre, bir sonraki ay emekli maaşı bağlanacak. Yani ocak ayında yasalaşmasının ardından vatandaşlar başvurursa ilk maaş şubat ayında alınacak." ifadelerini kullandı.

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