Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılırken, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya yurdun batı bölgelerinde bunaltıcı sıcaklar yani Eyyam-ı bahur sıcakları kendini hissettirecek.

Eyyam-ı bahur, genellikle Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının ilk haftalarında yaşanır. Bu dönemde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşabilir ve nem oranı %80'lere kadar çıkabilir. Eyyam-ı bahur, özellikle kalp ve solunum hastalıkları olanlar için tehlikeli olabilir. Bu dönemde, sıvı tüketimini arttırmak, güneş ışınlarından korunmak ve serin yerlerde vakit geçirmek önemlidir.

Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye gelen Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının kademeli olarak yükseleceğini aktardı. Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkisini hissetriceğine değinen Tek, "İstanbul'da sıcaklık bugün 39 dereceye kadar çıkacak. Düne göre, yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

3 Ağustos Perşembe bugün hava nasıl olacak?

Adil Tek, buna karşın geçen ayın sonuna doğru yaşanılan sıcak hava dalgasının bu sefer olmayacağına vurgu yapan Tek, bu sıcak hava dalgasının 4-5 derece daha düşük olacağını belirtti. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu tahminleri

MARMARA HAVA DURUMU

EDİRNE 22°C, 38°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 39°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık

EGE HAVA DURUMU

AFYON 17°C, 34°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 41°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ HAVA DURUMU

ADANA 25°C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 34°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

ANKARA 21°C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

BOLU 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 15°C, 33°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

AMASYA 20°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 19°C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

ERZURUM 13°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 21°C, 37°C Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 22°C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek?

Sıcaklıklar, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin 2 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA'ya yaptığı açıklamada, son değerlendirmelere göre, hafta ortasından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığındaki artışın devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Özellikle güney kesimlerde 2-4 derece, iç kesimlerde ise 6-8 dereceye varan mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı beklendiğini dile getiren Macit, "Hafta sonu dahil olmak üzere hava sıcaklığındaki artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde yaklaşık 4 ile 8 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

Macit, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının, özellikle Marmara Bölgesi'nde 34-39 dereceye, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde ise 42 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde de 36-40 derece, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de yer yer 40 dereceye kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında 40 derece ve doğusunda 34-35 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yaklaşık 40 derecenin üzerine ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Buhuru eyyamı bahur ne demek?

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Eyyamı bahur kaç derece?

Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor.

Eyyam bahur ne zaman 2023?

Eyyamı bahur sıcakları Ağustos 2023 ayında etkisini göstermeye başlıyor ve yaklaşık olarak 11 Ağustos'a kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Eyyami bahur da denize girilir mi?

Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında Alaca hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Ayrıca bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanılır. Bu yüzden bu bir haftalık süreçte denize girilmemesi gerektiğine inanılır.

Eyyam bahur lekesi nasıl olur?