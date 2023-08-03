Çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşatan “eyyam-ı bahur”un her yaz dönem dönem etkisini hissettiriyor. Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan Eyyam ı bahur, genellikle Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başında yaşanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye’nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi. Kavurucu sıcakların yaşandığı bu dönemde vücutta, halk dilinde "Denize Ala düşmesi" olarak adlandırılan lekeler oluşur. Peki Denizde ala ne zaman düşer? Eyyamı Bahur lekesi geçer mi, nasıl çıkar? İşte detaylar.

Eyyam bahur vücuda zararı var mı?

Deniz kıyısında yaşayanların çoğu Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmez. Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur.

Eyyam-ı bahur vücutta ala lekesi mi bırakır?

Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olduğu günlerde güneşin insan teninde renk değişimine, yani alalara sebep olduğu bilinmektedir.

Eyyamı Bahur lekesi nasıl çıkar?

Denizde ala düşmesi olarak bilinen lekelenmelerin önüne geçmek için koruyucu losyonlar kullanmak gerekir. Her şeyden önemlisi de denizden çıktıktan sonra ıslak kalmamaktır.

Temiz bir pamuğa bol bol limon suyu sürüp güneş lekesine uygulayarak 20-25 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın. Kaşıntı ya da kızarıklıklara maruz kalmamak için limon suyu uyguladığınızda güneşe çıkmayın. Aloe Vera: Güneş lekelerini gidermede en başarılı bitkilerden biridir.

Ala hastalığın nedir?

Cildin doğal rengini almasını sağlayan maddelere genel olarak pigment adı verilir. Bu pigmentlerin özelliğini kaybetmesi sonucunda ciltte ortaya çıkan beyaz lekeler, vitiligo olarak adlandırılır. Beyaz lekelerden dolayı bu rahatsızlığa ala hastalığı veya beyazlama hastalığı da denilir.

Ala düşmesi ne demek?

Vitiligo, kesin sebebi bilinmemekle birlikte deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır. Halk arasında ala veya alaca hastalığı olarak farklı şekillerde adlandırılabilen bu hastalık, her yaşta görülebilse de büyük oranla 20 yaşından önce belirti vermeye başlar.

Ala hastalığının belirtileri nelerdir?

Ortaya çıkan beyaz lekeler kollar, bacaklar, dudaklar, eller, koltuk altları ve kasık bölgesi ile yüz gibi birçok farklı noktada meydana gelmektedir.

Kaş ve kirpik tüyleri ile kafa derisinin grileşmesi yaşanır.

Özellikle ileri seviyede genelleşme yaşanırsa vücudundaki önemli bir kısmını ala hastalığı sarabilir.

Vitiligo (Ala) lekesine ne iyi gelir?

Vitiligoya doğal ne iyi gelir? Oğul otu, meyan kökü, anason, defne, üzerlik tohumu, karabaş otu vitiligoda faydalı bitkilerdir. Bitkilerin yanı sıra yine kişiye özel hazırlanmış bitki özleri damlası mutlaka kullanılmalıdır. Vitamin desteği olarak saf arı poleni günde 1-2 tatlı kaşığı yenmelidir.

Ala hastalığı ilk nerede başlar?

Halk dilinde “beyazlama hastalığı” ya da “ala hastalığı” olarak bilinen bu hastalığın tıptaki adı “vitiligo”dur. Bulaşıcı bir hastalık olmayan vitiligo, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabileceği gibi en çok kol, bacak, yüz gibi sıklıkla güneşe maruz kalan bölgelerde ve genital bölgede görülür.

Vitiligo tehlikeli mi?

Vitiligo yani ala hastalığı, tarihi çok eski zamanlara dayanmakla birlikte, bulaşıcı özelliği bulunmayan bir hastalık. Her ne kadar başka sağlık sorunlarına yol açmayan ya da hayati tehlike yaratabilecek bir hastalık olmasa da, kişilerin sosyal yaşamlarını etkileyebilir.

Eyyamı Bahur nedir, ne demek?

Arapça’dan dilimize gelen Eyyamı bahur, yaz aylarının en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılıyor.

Her iki yarımkürede de yaşanan eyyam ı bahur, Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında; Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına oluyor.