Özgün FAST nedir? FAST ile nasıl para gönderilir?
ÖZGÜN HABERLER

FAST nedir? FAST ile nasıl para gönderilir?

Bankalararası para transferinin en güncel sürümü olarak tabir edilebilecek FAST sistemi oldukça yaygınlaştı. FAST ile para gönderme işlemi kurumsal gönderilerde veya kişisel gönderilerde kullanışlı hale geldi. Henüz bilmeyenler için FAST nedir? FAST ile para nasıl gönderilir? gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik. İşte FAST hakkında ayrıntılar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
FAST nedir? FAST ile nasıl para gönderilir?
fast

2021 yılında hayata geçen 7/24 para transferini sağlayan Fast işlemi (Fonların Anlık Transfer İşlemi) ile bankalar arası anında para transferi günümüzde yaygınlaştı. Hem saat sınırı hem de düşük masraflı olmasından ötürü şuanda FAST en çok kullanılan para transferi işlemlerinden. Peki, FAST ile para gönderimi nasıl yapılır?

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Merkez Bankası tarafından kurulan, farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.

FAST İLE PARA NASIL GÖNDERİLİR?

Kolay Adresleme Sistemi ile banka müşterisi kişi ya da kurum cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerinden birini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştirecek. Para transferlerinde IBAN numarası yerine karşı tarafın telefon numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası ya da eposta adresini girerek para gönderebiliyor.

-Bireyler ve kurumlar bir adreslemeyi tek bir hesap için yapabiliyor. Örneğin bir bankadaki hesabı için cep telefonu numarasını adresleyen birisi diğer bankadaki hesabı için de aynı cep numarasını kullanamıyor. O hesap için de e-posta adresi, TC kimlik ya da pasaport numaralarından birini kullanması gerekiyor.

-Söz konusu transfer işlemi banka ya da ödeme kuruluşlarının mobil ya da internet şubelerinden FAST bölümünden yapılıyor.

-2.000 TL'nin üzerindeki para transferleri havale, EFT ile yapılmaya devam ediliyor.

FAST LİMİTİ NE KADARDIR?

FAST Sisteminde işlem üst limiti 04.08.2021 tarihi itibariyle 2.000 TL’dir. Düşük tutar limiti ile başlamanın temel sebepleri; bankaların mesai saatleri dışındaki likidite yönetimlerine yardımcı olmak ve dolandırıcılık girişimlerini izleyebilmek. Şu an için 1.000 TL olan işlem üst limitinin bir zaman sonra artırılması değerlendirilecek.

EFT İLE FAST ARASINDAKİ FARK NEDİR?

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor. EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.

Abone Ol Google News
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.