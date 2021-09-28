FAST nedir? FAST ile nasıl para gönderilir?

2021 yılında hayata geçen 7/24 para transferini sağlayan Fast işlemi (Fonların Anlık Transfer İşlemi) ile bankalar arası anında para transferi günümüzde yaygınlaştı. Hem saat sınırı hem de düşük masraflı olmasından ötürü şuanda FAST en çok kullanılan para transferi işlemlerinden. Peki, FAST ile para gönderimi nasıl yapılır?

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Merkez Bankası tarafından kurulan, farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.

FAST İLE PARA NASIL GÖNDERİLİR?

Kolay Adresleme Sistemi ile banka müşterisi kişi ya da kurum cep telefonunu, TC kimlik numarasını, pasaport numarasını ya da e-mail bilgilerinden birini banka IBAN numarası ile bir defaya mahsus eşleştirecek. Para transferlerinde IBAN numarası yerine karşı tarafın telefon numarası, TC kimlik numarası, pasaport numarası ya da eposta adresini girerek para gönderebiliyor.

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-Bireyler ve kurumlar bir adreslemeyi tek bir hesap için yapabiliyor. Örneğin bir bankadaki hesabı için cep telefonu numarasını adresleyen birisi diğer bankadaki hesabı için de aynı cep numarasını kullanamıyor. O hesap için de e-posta adresi, TC kimlik ya da pasaport numaralarından birini kullanması gerekiyor.

-Söz konusu transfer işlemi banka ya da ödeme kuruluşlarının mobil ya da internet şubelerinden FAST bölümünden yapılıyor.

-2.000 TL'nin üzerindeki para transferleri havale, EFT ile yapılmaya devam ediliyor.

FAST LİMİTİ NE KADARDIR?

FAST Sisteminde işlem üst limiti 04.08.2021 tarihi itibariyle 2.000 TL’dir. Düşük tutar limiti ile başlamanın temel sebepleri; bankaların mesai saatleri dışındaki likidite yönetimlerine yardımcı olmak ve dolandırıcılık girişimlerini izleyebilmek. Şu an için 1.000 TL olan işlem üst limitinin bir zaman sonra artırılması değerlendirilecek.

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EFT İLE FAST ARASINDAKİ FARK NEDİR?

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor. EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu da bulunmuyor. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunuyor.