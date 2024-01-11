"FED faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? FED faiz artıracak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak 2024 FED toplantı tarihi için geri sayım başladı. Tüm piyasaları yakından ilgilendiren FED’in faiz kararı dolar, altın gibi yatırım araçlarında ve birimlerinde etkili olacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
FED FAİZ KARARI OCAK 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası FED’in yeni yılın ilk toplantı tarihi belli oldu. FED’in 2024 ilk faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı 31 Ocak’ta saat 21:00'de duyurulacak.
FED ARALIK AYI FAİZ KARARI
Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizleri değiştirmedi. Beklenti de faizlerin değişmemesi yönündeydi. Fed Kasım ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Başkan Jerome Powell para politikasında temkinli olarak ilerleyecekleri mesajını vermişti.