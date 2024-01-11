"FED faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? FED faiz artıracak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak 2024 FED toplantı tarihi için geri sayım başladı. Tüm piyasaları yakından ilgilendiren FED’in faiz kararı dolar, altın gibi yatırım araçlarında ve birimlerinde etkili olacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?