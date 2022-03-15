FED Faiz Kararı Son Dakika: Yüzde Kaç Olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalara yön verecek karar için neredeyse tüm dünya Amerikan Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklamalarını bekliyor. Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyordu. Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve karar ne olacak araştırmaları yapılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz kararı 15-16 Mart tarihlerinde yapılacak olan yapılan toplantı sonrasında açıklanacak.

TAHMİNLER YÜZDE 60'IN ALTINDA

ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın Fed Mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.

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Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artıran başlıca sebep olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yüksek enflasyon sıkıntısıyla karşı karşıya olan dünya ekonomilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesinin beklendiğini kaydeden analistler, gelecek hafta açıklanacak Fed'in faiz kararının ise yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı fiyatlanıyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.

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FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI!

Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.