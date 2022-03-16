FED Faiz Kararı: Çeyrek Puan Arttı!

Küresel piyasalara yön verecek karar için neredeyse tüm dünya Amerikan Merkez Bankası başkanı Powell'ın açıklamaları bekleniyordu. Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyordu. Fed faiz kararı belli oldu. Fed Yetkilileri Enflasyon Tahminini Ekonomistlerin beklediğinden fazla artırdı.

FED FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ ARTTI?

Fed faiz kararı son dakika açıklandı. ABD Merkez Bankası FED, faiz oranını 25 baz puan artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Fed, beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 0,25-0,50 aralığına çekti.

Fed böylece Kasım 2018 sonrasında ilk kez faiz artırmış oldu.

REKLAM

TAHMİNLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU

Analistler, temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi için Aralık ayında sunulan %2,7'lik projeksiyondan %3,5 civarında bir tahmin izlemişti.

Fed daha da ileri giderek bu yıl çekirdek enflasyonun %4,1'de ve genel enflasyonun %4,3 artış sağladı.

Merkez bankacılarının gördüğü gibi, çekirdek fiyatların o zaman bile %2 hedefi olan %2,6'nın oldukça üzerinde görülmesine rağmen, rahatlama ancak gelecek yıl başlayacak.

Federal Rezerv, faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve bu yıl bu tür altı zamm daha sinyalini vererek, ekonomik büyümeye yönelik riskler artarken bile kırk yılın en hızlı enflasyonu ile mücadele etmek için bir kampanya başlattı.

REKLAM

Başkan Jerome Powell liderliğindeki politikacılar ekonomiyi pandemiden korumak için iki yıl boyunca borçlanma maliyetlerini sıfıra yakın tuttuktan sonra, kilit oranlarını 2018'den bu yana ilk artış olan %0,25 ila %0,5'lik bir hedef aralığına çıkarmak için 8'e 1 oy kullandı. Louis Fed Başkanı James Bullard, Eylül 2020'den bu yana bir karara karşı ilk oylama olan yarım puanlık bir zam lehine muhalefet etti.

Fed'in "hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını tahmin ettiğini" söylediği ve Powell'ın "çevik" olmaya söz verdiği için, bu zam muhtemelen bu yıl yapılacak olan birkaç zamdan ilki olacak. Fed'in sözde nokta grafiğinde, yetkililerin medyan tahmini, gösterge oranın 2022'de yaklaşık %1.9'da - tüccarların tahminlerine paralel olarak ancak önceden tahmin edilenden daha yüksek - ve ardından 2023'te yaklaşık % 2.8'e çıkmasıydı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki yeni Kovid-19 karantinalarının küresel ekonomiyi sarstığı göz önüne alındığında, tahminlerin son yılı olan 2024'te %2.8'lik bir oran tahmin ettiler. Federal Açık Piyasa Komitesi Çarşamba günü Washington'da yaptığı iki günlük toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali muazzam insani ve ekonomik sıkıntılara neden oluyor" dedi. pandemi başladı. "ABD ekonomisi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz, ancak yakın vadede işgal ve ilgili olayların enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması muhtemel." Fed, 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun "yaklaşan toplantıda" detaylandırmadan küçülmesine izin vermeye başlayacağını söyledi. Bu ay sona eren Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları, Kovid-19 krizi sırasında ekonomiye destek sağlama amaçlıydı ve bilançonun küçülmesi bu yardımın kaldırılmasını hızlandırıyor.

REKLAM

İkinci dönem için Senato onayını beklerken şu anda geçici dönem başkanlığını yürüten Powell, saat 14:30'da sanal bir basın toplantısı düzenleyecek. Fed, 1990'ların başından bu yana ilk kez dünyanın en büyük ekonomisine yumuşak bir iniş sağlamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

ÖZGÜN Altın yorumu: FED açıklamasından sonra altın düşer mi yükselir mi?