ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üzerindeki faiz indirimi baskısı, Fed'in kararlarını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Trump'ın Fed'e yönelik eleştirileri ve faiz indirimine yönelik çağrıları sonrası, Merkez Bankası’nın mayıs ayı faiz kararı bir hayli merak konusu oldu. Peki, Mayıs FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde, indirim olacak mı? İşte 2025 FED faiz kararı takvimi.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ABD Merkez Bankası (FED), bir sonraki toplantısını 6-7 Mayıs tarihlerindeki gerçekleştirecek. Faiz kararı 7 Mayıs günü saat 22:00'de belli olacak.

Son toplantılarda faiz oranını %4,25-4,50 aralığında sabit tutan FED, ekonomideki dirençli büyüme ve düşük işsizlik oranına rağmen enflasyonun hedefin üzerinde kalması nedeniyle ihtiyatlı politikasını sürdürüyor. Özellikle hizmet sektörü kaynaklı enflasyon baskısı, Fed'in politika adımlarında temkinli olmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump da son kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomide genel fiyatların ve enerji maliyetlerinin düştüğünü belirterek, "Fed'in faizleri düşürmesi gerektiğine inanıyorum," demişti.

Fed faizi indirecek mi, beklenti ne yönde?

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, yaptığı açıklamada, son olarak açıklanan istihdam raporunun her açıdan iyi olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasının son raporda resesyondan ziyade dayanıklılığa işaret ettiğini belirten Sonola, "Şimdilik, ekonomiyi muhtemelen olumsuz etkileyecek ticaret politikaları göz önüne alındığında ileriye dönük heyecanımızı dizginlemeliyiz." dedi

Sonola, "Bu haftaki verilerin tamamından çıkan temel mesaj; ABD ekonomisinin nisan ayının ilk haftasına kadar temelde güçlü olduğudur ancak görünüm hala çok belirsiz. Fed, iş gücü piyasasında gerçek bir zayıflık ortaya çıkana kadar beklemeye devam edecektir." diye konuştu.

FED toplantı tarihleri