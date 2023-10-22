Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında kendi sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Fenerbahçe ile Hatayspor maçı 22 Ekim tarihinde saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe , attığı 3 gol ile 3-0 öne geçti. Fenerbahçe-Hatayspor maçı 4-1 skorla sonuçlandı. Goller 7' Syzmanski, 15' Osayi-Samuel, 39' Dzeko, 55' Ghoulam, 63' İrfan Can'dan geldi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda da üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, sahadan 4-2 skorla ayrıldı. Bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı yaşayan Fenerbahçe, bu galibiyetle yeniden lider oldu. Kanarya, 27 puana ulaşarak Galatasaray'ın 2 puan üzerinde yer aldı.

Daha önce 8 maçlık galibiyet serisiyle lige en iyi başlangıç rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, bu maçla birlikte kendisine ait olan rekoru da kırmış oldu.

Fenerbahçe, Hatayspor maç özeti

7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Szymanski, kaleciden önce kayarak topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 1-0. 15. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0. 21. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu Fred tamamlamak istedi ancak defans tehlikeyi uzaklaştırdı. 25. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Dzeko, Burak Bekaroğlu tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi. 39. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Erce Kardeşler'in orta sahaya gönderdiği pasta araya giren Fred bekletmeden müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0. 42. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski'yle verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu savunma kornere gönderdi. 55’inci dakikada Hatayspor farkı 2’ye indirdi. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghoulam’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1. 63’üncü dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 3’e çıkardı. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1. 79’uncu dakikada Dele-Bashiru’nun ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi. 90+4’üncü dakikada Hatayspor farkı 2’ye indirdi. Samet Akaydin’in hatalı pasında topla buluşan Rayane, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2

Fenerbahçe - Hatayspor maç özeti

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Fenerbahçe-Hatayspor canlı skor

Fenerbahçe-Hatayspor maçı 11’ler

Fenerbahçe kadrosu:

Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Hatayspor kadrosu:

Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Aburjania, Dele-Bashiru, Rivas, Lamkel, Dadashov

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Süper Lig puan durumu



